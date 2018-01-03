Yeni yılla birlikte trafik cezaları da zamlandı. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 235 TL, emniyet kemeri takmayanlar ise bundan sonra 110 TL ceza ödemek zorunda kalacaklar. Seyir halindeyken cep telefonu kullanımı 108 TL, ehliyetsiz bir şekilde trafiğe çıkmanın cezası ise 2 bin 18 TL olarak belirlendi. Bu cezaların caydırıcı olup olmayacağı merak konusu olurken yeni cezalar hakkında BUSABAH’a konuşan Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, sorunun zamlarla çözülemeyeceğini kaydetti.

KURALLARA UYULMASI GEREKİYOR

Kusurların cezayla halledilmeye çalışıldığını ileri süren Başkan Kutsal, “Trafik sorunlarının cezayla çözümlenmesi mümkün değil. Bunun eğitimle çözülmesi gerekiyor. Ben devletimizden de bunu göremiyorum. Özellikle trafik polislerinin sanki bir görevi varmış gibi. Kusurları cezayla halletmeye çalışıyorlar. Halkın bu kadar zor bir dönemde olduğu bir dönemde trafik ceza zamlarının bu kadar fazla olması elbette ki, düşündürücü şey. Emniyet kemerinin mutlaka takılması lazım, ehliyetin yanımızda bulunması, kısacası trafik kurallarına uyulması gerekiyor” diye konuştu.

CEZALARIN CAYDIRICILIĞINA İNANMIYORUM

Eğitimin önemine dikkat çeken Başkan Kutsal, “Eğitim çok önemli. Trafik polislerinin bile bu eğitime katkıda bulunmaları çok önemli. Ben artan trafik cezalarının caydırıcı olacağını düşünmüyorum. Çünkü insanlara sürekli ceza veriliyor. En basit örneği insanlar araçlarını kaldırımlara park ediyor. Trafik polisleri onlara ceza veriliyor. Ancak o insanlar hala araçlarını kaldırımlara park etmeye devam ediyor. Cezaların caydırıcılığına inanmıyorum. Bu sorunun önüne ancak eğitimle geçilir” ifadelerini kullandı.









MUTLU SARIGÜL