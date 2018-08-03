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Cezaevinde öğrendi, şimdi geçimini sağlıyor

2008 yılında cezaevine giren Halil Haran burada bir süre sonra geçim sıkıntısı çekmeye başladı. Bunun üzerine aynı koğuştaki Malatyalı bir mahkumun yardımlarıyla ahşap oymacılığı ve yelkenli gemi yapımını öğrenen Haran, yaptıklarını satarak para kazanmaya başladı. Halil Haran, cezaevinden çıktıktan sonra da kendini geliştirmeye devam etti ve geçimini bu yolla sağlamaya başladı.

Cezaevinde öğrendi, şimdi geçimini sağlıyor

2008 yılında cezaevine giren Halil Haran burada bir süre sonra geçim sıkıntısı çekmeye başladı. Bunun üzerine aynı koğuştaki Malatyalı bir mahkumun yardımlarıyla ahşap oymacılığı ve yelkenli gemi yapımını öğrenen Haran, yaptıklarını satarak para kazanmaya başladı. Halil Haran, cezaevinden çıktıktan sonra da kendini geliştirmeye devam etti ve geçimini bu yolla sağlamaya başladı.

03 Ağustos 2018 Cuma 11:52
Cezaevinde öğrendi, şimdi geçimini sağlıyor

Şanlıurfa Siverek ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde bulunan evinin bir köşesini küçük bir atölye haline getiren Halil Haran, burada tamamen el yapımı yelkenli gemi ve ahşaptan hediyelik malzemeler üreterek, kiraladığı küçük bir dükkanda satmaya çalışıyor.

Cezaevinde geçim sıkıntısı yaşadığından dolayı ahşap oymacılığını öğrenerek geçimini sağlamaya çalıştığını söyleyen Halil Haran, “Bu mesleği Malatyalı bir arkadaşın desteğiyle öğrendim, bu sayede cezaevinde geçimimi sağladım. Daha sonra cezaevinden çıktıktan sonra da bu mesleğimi devam ettirdim. Kendi imkanlarımla küçük bir atölye yaptım, burada yaptığım eserleri satışa sundum. Şu anda bunları yapıp satmaya çalışıyorum ve bunlarla geçimimi sağlamaya çalışıyorum” diye konuştu.

GÖNÜLLÜ ÖĞRENDİM

Bölge insanının ahşap oymacılığı sanatına fazla rağbet göstermediğini söyleyen Halil Haran, “Bu gibi çalışmalarla halkı bu yöne çekmeye ve meyletmeye çalışıyorum, bunun için tamamen ücretsiz, gönüllü olarak öğrendiğim sanatı insanlara öğretmeye çalışıyorum, bunun için kurs veriyorum. Bana destek verilirse bu sanatı çok daha fazla geliştirebilirim” şeklinde konuştu.

En fazla rağbetin yelkenli gemilere olduğunu belirten Haran, “Bunların yanında ahşaptan yapma kalemlikler, kül tabakları, bakırdan boy aynaları iyi rağbet görüyor, bunların yanında kişilerin getirmiş olduğu, kendilerine yaptıkları özel projeleri de ve siparişleri de yapıyorum” diye konuştu.

İHA

Son Güncelleme: 03.08.2018 13:21
Anahtar Kelimeler:
Halil HaranMalatyaSiverekşanlıurfaCezaevi
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