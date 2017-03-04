04 Mart 2017 Cumartesi

Çeyrek altın 241 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,70 lira oldu. Çeyrek altın ise dü 241 liradan satışa sunuldu.

04 Mart 2017 Cumartesi 12:07
Çeyrek altın 241 lira oldu

 146,50 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 146,70 liradan, 965 liradan alınan cumhuriyet ata lira 981 liradan, 133,80 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 137,80 liradan, 945 liradan alınan lira (tam) ziynet 962 liradan, 471 liradan alınan yarım ziynet 481 liradan satışa sunuldu. Vatandaşın en çok rağbet gösterdiği ve 236 liradan alınan çeyrek ziynet ise 241 liradan satıldı.

DOLARDA DURUM
 Öte yandan serbest piyasada dolar 3,7220 liradan, euro ise 3,9160 liradan güne başladı. 3,72 liradan alınan dolar 3,7220 liradan, 3,9140 liradan alınan euro ise 3,9160 liradan satıldı. Önceki kapanışta dolar 3,6990, liradan, euro ise 3,8920 liradan satılmıştı.

İHA
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