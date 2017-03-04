146,50 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 146,70 liradan, 965 liradan alınan cumhuriyet ata lira 981 liradan, 133,80 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 137,80 liradan, 945 liradan alınan lira (tam) ziynet 962 liradan, 471 liradan alınan yarım ziynet 481 liradan satışa sunuldu. Vatandaşın en çok rağbet gösterdiği ve 236 liradan alınan çeyrek ziynet ise 241 liradan satıldı.

DOLARDA DURUM

Öte yandan serbest piyasada dolar 3,7220 liradan, euro ise 3,9160 liradan güne başladı. 3,72 liradan alınan dolar 3,7220 liradan, 3,9140 liradan alınan euro ise 3,9160 liradan satıldı. Önceki kapanışta dolar 3,6990, liradan, euro ise 3,8920 liradan satılmıştı.

İHA