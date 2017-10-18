Çilesiz Mahallesi’ndeki Engelsiz Park-Mescid ile Kiltepe’deki Çocuk Oyun Parkı’nı inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “İlçemizin farklı bölgelerinde hizmete sunduğumuz park alanlarımız mimari yapıları, tasarımları ve hizmet alanlarıyla ilçemizin değişen dokusuna ciddi kazanımlar sağlıyor” şeklinde konuştu.

Engelsiz Park ve Mescid’deki inşaat çalışmaları hakkında Başkan Yardımcısı Mehmet Güner’den detaylı bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak park projesinin önemli ve özel tarafının bulunduğuna dikkat çekti.

10 DÖNÜMLÜK ALAN ÜZERİNE…

Engelli vatandaşların sosyal yaşamı ve fiziksel gelişimlerine fayda sağlayacak hizmetlere öncelik tanıdıklarını ifade eden Polat, “10 dönümlük alan üzerinde hizmete sunacağımız Engelsiz Parkımızın yapım aşamasında artık sona yaklaştık. Engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla gezip, dinlenebilecekleri, keyifli vakit geçirebilecekleri şekilde tasarlanan park alanında engelli fitness aletleri, engelli çocuk oyun grupları, basketbol sahası, kamelyalar, oturma grupları, pergolalar, yürüyüş yolları ve otopark alanları olacak. Park alanı içerisinde taş duvardan yaptırdığımız Mescidimiz ise farklı bir güzelliğin ortaya çıkmasını sağlayacak. Atalarımız kervansarayları, camileri, hanları ve hamam inşaatlarında taş duvarı daha fazla tercih etmişlerdir. Taş duvar tasarımı insanlara çok sıcak gelen, farklı bir görüntü sergileyen özel bir yapıdır. Engelsiz Parkımızın ön kısmındaki Mescidimizin taş duvardan yapılması hem parkımıza hem de bölgemize farklı bir renk katacaktır. Parkımızı ve mescidimizi yakın bir zamanda hizmete sunacağız” sözlerini kaydetti.

KİLTEPE’DEKİ OYUN PARKININ BÜYÜK BİR KISMI TAMAMLANDI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat daha sonra Kiltepe Mahallesi’nde yapımı tamamlanmak üzere olan Çocuk Oyun Parkını Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner, Birim Müdürleri ve Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş ile birlikte inceledi.

Çocuk Oyun Parkından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerini sunan Muhtar Celal Demirtaş, “7 bin 600 metrekarelik alanımız imar planlarına göre çocuk oyun parkı olarak ayrılmasına rağmen 46 yıldır atıl durumdaydı. Yeşilyurt Belediye Başkanımız ve ekibi burayı daha yaşanabilir, sosyal yaşama katkı sağlayacak şekilde çocuk oyun parkı olarak dönüşümü sağladılar, mahalle halkı adına kendilerine bu güzel hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Allah kendilerinden razı olsun” ifadelerinde bulundu.

“ÇOCUKLAR GÖNÜLLERİNCE EĞLENECEKLER”

Kiltepe’deki Çocuk Oyun Parkı’nın yakın zamanda hizmete sunulacağını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Kiltepe Mahallemize tasarımıyla, oyun gruplarıyla, yeşil alanıyla çok güzel bir park alanı kazandıracağız. Parkımızda artık son rötuşlar yapılıyor, ekiplerimiz oyun gruplarını monte ediyorlar. Atıl bir durumdayken yeşil alanları ve oyun gruplarıyla mahallemizin sosyal yaşam anlayışına farklılık kazandıracak şekilde hizmete sunacağımız parkımızın alt zeminini tartan pisten yapıyoruz, çocuklarımız burada doyasıya eğlenecekler. Kiltepe Mahallemizde iki parkı hizmete sunduk, üçüncü parkımızı da inşallah yapacağız” diye konuştu.

“ÇEVREYOLU’NUN ALT TARAFI…”

Çevreyolu’nun alt tarafındaki yerleşim alanlarının gelişmesi ve büyümesine öncelik tanıdıklarını sözlerine ekleyen Polat, “Çevreyolu’muzun alt tarafında yaşanan sıkıntıların sebepleri arasında imar planı gelmektedir, oldukça küçük olan parsellerde evlerin olması bizi bir açmaza sokmaktadır. Tüm bu yaşananlara rağmen çevre yolumuzun alt tarafındaki yerleşim alanlarına özel ilgi ve yakınlık göstermekteyiz. Buradaki 16 mahallemizin tamamında alt ve üst yapı hizmetleri başta olmak üzere park çalışmalarına devam etmekteyiz. Yeşiltepe’nin sekiz mahallesi ile Melekbaba, İnönü, İlyas, Bentbaşı Kaynarca ve Çavuşoğlu mahallelerimize yönelik özel çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Çünkü buralarda imarla ilgili bir takım sorunlar olduğu için zamanında imar planında ibadet alanları, park alanları ve yeşil alanlar az bırakılmış ya da yok durumunda, ancak buna rağmen mahallelerimizdeki sıkıntılara çözüm bulmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

HABER MERKEZİ