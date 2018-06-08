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''Çevreye duyarlı bir belediyeyiz"

Çevre ve Şehircilik Malatya İl Müdürü Fikret Onhan, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti. Gürkan, yaptığı konuşmada çevreye karşı duyarlı bir belediye olduklarının altını çizdi.

''Çevreye duyarlı bir belediyeyiz"

Çevre ve Şehircilik Malatya İl Müdürü Fikret Onhan, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti. Gürkan, yaptığı konuşmada çevreye karşı duyarlı bir belediye olduklarının altını çizdi.

08 Haziran 2018 Cuma 11:15
''Çevreye duyarlı bir belediyeyiz"

Burada konuşan Çevre ve Şehircilik Malatya İl Müdürü Fikret Onhan,  “5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında bir takım faaliyetlerde bulunuyoruz. Belediyelerimiz bizim her alanda Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü olarak paydaş kurumlarımız. Birçok alanda ortak işler yapıyoruz. Çevre de yine birçok alanda ortak iş gördüğümüz alanlardan birisi. Her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü olarak ilimizde birçok etkinlikte bulunuyoruz. Bu etkinliklerdeki temel amaç, vatandaşlarımıza, genç kardeşlerimize, öğrencilerimize çevre bilincini aşılamak. Daha duyarlı bir çevre bilinci oluşmasına katkıda bulunulması için faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu yıl ki ana temamız sıfır atık ve israf konusuyla alakalıydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi ile ilgili tüm resmi kurumlarımızı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Akabinde yıl içerisinde öğrencilerimize bu konuda kurum personeli tarafından bilgilendirme toplantıları yapıldı. Ve bunun finalini 5 Haziran Çevre Günü haftasında öğrencilerimizin yapmış olduğu etkinlikleri ödüllendirerek siz gibi kurumlarınızı ziyaret ederek gerçekleştiriyoruz” sözlerini kaydetti.

“ÇEVRENİN VE YEŞİLİN KORUNMASI BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR''

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, çevreye verdikleri öneme dikkat çekerek, “Çevrenin ve yeşilin korunması ilkemiz bizim için önemli. Bu anlamda biz Battalgazi Belediyesi olarak çevrenin korunması, temiz tutulması, atıkların çevrede eriyebilecek ve tez elden doğaya karışabilecek atıklardan oluşması, özellikle plastik ile naylon gibi atıkların periyodik aralıklarla ortadan kaldırılması noktasındaki düşüncelerimizi gerek panellerde, gerek konferanslarda, gerek sempozyumlarda, gerekse çevresel etkinliklerimizde vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. 5 Haziran Çevre Günü münasebetiyle bu yıl tema olarak ta sıfır atık programını gündemine almışlar. Sıfır atık dedikleri hakikaten olmayacak bir şey değildir. Bunlara bizzat benim yaşadığım hadiselerdir. Bir apartman dairesi de olsa gelen poşetlerin bir yerde biriktirilmesi, hayvanlara gıda olabilecek sebze atıklarının belli bir şekilde hayvanlara verilmesi, diğer taraftan poşetlerin yakılarak doğayla daha kısa süre içerisinde hemhal olması noktasında, ekmek kırıntılarının da yine hayvan barınaklarına gönderilerek bunu tam sıfırlama aşamasına getirebiliriz diye düşünüyorum. Bu konuda bu temayı çok önemsediğimi ifade ederek, kamuoyunun özellikle bilinçlendirilmesini istiyorum” diye konuştu.

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MalatyaSelahattin GürkanFikret OnhanZiyaret
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