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Çevre Günü'nde Kaban'a ziyaret

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile atık yağ toplama kampanyasına katılan öğrenciler, Çevre ve Tasarruf konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrenci, öğretmen ve velileri  ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ nedeni ile Vali Kaban’ı makamında ziyaret ederek kendisine çiçek verdiler.

Çevre Günü'nde Kaban'a ziyaret

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile atık yağ toplama kampanyasına katılan öğrenciler, Çevre ve Tasarruf konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrenci, öğretmen ve velileri  ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ nedeni ile Vali Kaban’ı makamında ziyaret ederek kendisine çiçek verdiler.

05 Haziran 2018 Salı 15:04
Çevre Günü'nde Kaban'a ziyaret

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan günün önemine binaen yaptığı konuşmada, “5 Haziran Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Sıfır Atık Projesi çerçevesinde anaokulları ve ilköğretim okullarımızda atık yağ toplama kampanyası başlattık. Böylece minik yaştaki öğrencilerimize çevre bilincinin oluşması hedeflenmiştir. Katılıma destek verdikleri için başta okul öğretmenlerimize, öğrencilere ve ailelerine şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Vali Kaban da, “Öğretmenlerimizi ve ailelerimizi tebrik ediyorum. Böyle önemli bir konuda farkındalık oluşturacak şekilde düzenlenen etkinlikle çocuklarımızın genç yaşlarında böylesi bir bilince sahip olmaları çok önemli. Çalışarak hak ettikleri bu hediyelerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaban, ‘Çevre ve Tasarruf’ konulu resim yarışmasında dereceye giren 5 öğrenci ve atık yağ toplama kampanyasında dereceye giren 10 öğrenciye teşekkür belgesi ile birlikte bisiklet ödüllerini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaAli Kabançevre Günü
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