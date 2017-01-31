31 Ocak 2017 Salı

Çevik Kuvvete destek ziyareti

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu’na (TAŞPAKON) bağlı Malatya Profesyonel Aşçılar Derneği Başkan Cumali Çetinkaya, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Yeşiltepe’de bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne destek ziyaretinde bulundu.

28 Ocak 2017 Cumartesi 12:15
Çevik Kuvvete destek ziyareti

  Ziyarette terör olaylarının son bulması için temennilerde bulunan Aşçılar Derneği Başkanı Cumali Çetinkaya, "Ben, ülkemizin kardeşlik, barış, huzurlu bir ülke haline gelmesi için tüm polislerimizin yanında bulunduğumuzu belirtmek istiyorum. 15 Temmuz sürecinde ve terör olaylarında şehit düşen polislerimize ve askerlerimize de Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. 2016 yılındaki gibi kötü günleri geride bırakıp daha mutlu bir Türkiye için 2017 yılının daha pak, daha şeffaf daha terörsüz geçmesini dilerken, bizleri kabul eden Çevik Kuvvet Şube Müdürümüz Lokman Ünal’a, ekibine ve tüm polislerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaret sonrası Başkan Çetinkaya Çevik Kuvet Müdürlüğüne ‘Polisimizin yanındayız’ başlıklı plaket takdim etti.

İHA
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