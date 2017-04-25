Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi’ne mahallelinin ihtiyacına cevap verebilecek bir Aile Sağlığı Merkezi açıldı. Dün gerçekleştirilen açılış programına Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Dairesi Başkanı Murat Nalçacı, Mahalle Muhtarı Selda Çilek, Dr. Bilal İzolluoğullu, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ve vatandaşlar katıldı. Açılışta ilk konuşmayı Cevatpaşa Mahallesi Muhtarı Selda Çilek yaptı.

Çilek, mahallelerine bir Aile Sağlığı Merkezi açtıklarını dile getirerek, muhtar olduğu dönemden itibaren mahallelerinde eksik olan bir aile sağlık merkezini mahallerine kazandırdıklarını kaydetti.

İKİNCİ DOKTORUMUZ DA GELECEK

İleriki günlerde doktor ve hemşire sayısının artacağını belirten Muhtar Çilek, şunları dile getirdi:

“Aile Sağlık Merkezi mahallemizde bir eksiklikti. Çünkü mahallemizin nüfusu 4-5 ayrı aile sağlık merkezine gidiyordu. Askeri personelin özellikle çok sık dış görevlere gitmesi, Karakavak Sağlık Merkezinin yolun karşısında olması, yol geçiş trafiği, can güvenliği ve uzakta olması nedeniyle böyle bir aile sağlık merkezinin hizmete girmesi elzemdi. Mevcutta bir doktorla başladık ama iki doktor olacak önümüzdeki günlerde. Doktora katılım sayısı arttıkça ikinci doktorumuz da gelecek. Tahminimiz, bir ay içerisinde ikinci doktorumuzun da geleceği yönünde. Şu anda bir tane hemşiremiz var ancak ikinci doktor geldiğinde ikinci hemşiremiz de burada hizmet verecek. İhtiyaç olursa üçüncü hemşireyi de bünyelerine dahil edebilecekler. Daha uygun bir yer bulunursa oraya naklini gerçekleştirip yeni bir bina oluşturup daha güzel, daha nezih bir ortam da hizmet verilmesini sağlayabiliriz.”

MUHTARIMIZIN BÜYÜK GAYRETLERİ OLDU

Daha sonra söz alan Malatya Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener ise, 2010 yılında Malatya’da Aile Hekimliği Sistemine geçtiklerini hatırlatarak, 2010 yılında yaptıkları değerlendirmelerde Malatya’nın farklı semtlerinde yaklaşık 210 civarında aile sağlığı merkezinin bulunduğunu belirtti.

“Bu 5 yıllık süreç içerisinde tekrardan değerlendirme yapıldı. Özellikle çevre yolunun altında bu bölgede Aile Sağlığı Merkezimiz yoktu” diyen Dr. Şener, “Özellikle Cevatpaşa bölgesinde. Bu konuda muhtarımızın büyük gayretleri oldu. Bizler Halk Sağlığı Kurumunda bunun altyapısını hazırladık. Bugün burada bir Aile Sağlığı Merkezi göreve başlamış olacak. Özellikle burada aile hekimi olarak yıllarca Sağlık Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak çalışan Dr. Bilal İzolluoğulu geldiler. Kendileri deneyimli ve bu bölge için de büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum. İnşallah sağlıkta dönüşümün ikinci faslı da açıklanmış olacak. Burada, bu bölgeye belki aynı sokak olmayabilir ama ikinci bir aile hekiminin de gelme durumu var. Çünkü şu anda ilimizde bir aile hekimine ortalama 2 bin 400 civarında kişi düşüyor. Bunu sağlık bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2 bin 500 sınırlarına çekmeye çalışıyor. Bu sınırlar gerçekleşirse, sayılar aşağıya çekilirse bu bölgeye ikinci hatta üçüncü aile hekiminin de verilme durumu var” şeklinde konuştu.

SAĞLIKLI GÜNLER DİLİYORUM

Son olarak söz alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Bugün Cevatpaşa Mahalle’mizin Halk sağlığı Merkezinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Burada özellikle muhtarımızın çok yoğun bir emeği geçti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah sağlıklı günler diliyorum” dedi.















MUTLU SARIGÜL