15 Haziran 2017 Perşembe

Cevap verme zamanı geldi

TEÇ-SEN’in düzenlediği iftar yemeğinde sendika üyelerine seslenen TEÇ-SEN Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Erbek, “Eğitim çalışanları kendisine pul kadar bile değer vermeyen, kendinden biri gibi görmeyen, dışlayan, ötekileştiren ve eğitim çalışanlarına tamamen kapılarını kapatmış bu sözde sendikalara eğitim çalışanları bir cevap verme, zamanı gelmiştir” dedi.

13 Haziran 2017 Salı 12:02
Cevap verme zamanı geldi

  Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) Malatya İl Teşkilatı, düzenlediği iftar programıyla üyeleriyle bir araya geldi. Malatya Öğretmen Evinde düzenlenen iftar programına, TEÇ-SEN Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Erbek,  İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube müdürleri Mehmet Ateş, Muhittin Güleryüz, TEÇ-SEN Elazığ Şube Başkanı Adnan Akturan ve il yönetimi, Malatya TEÇ-SEN İl Başkanı Ferdi Öğüt ve tüm eğitim çalışanları katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan TEÇ-SEN Malatya İl Başkanı Ferdi Öğüt yaptı. Öğüt, birey olarak, millet olarak, ülke olarak çok önemli değişimi, dönüşümü ve gelişimi dinamik bir biçimde yaşadıklarını ve tarihe tanıklık ettiklerini söyledi.

SÖZÜMÜZ HAKİKAT OLSUN
  İlkeli duruşlarını derinleştireceklerini ifade eden Başkan Öğüt, “Bu yoğun ve hızlı gündemde Malatya TEÇ-SEN olarak her esintide yalpalamayan, ne yaptığının farkında olan ve Üstat Mehmet Akif’in ‘Sözümüz odun olsun hakikat olsun tek’ sözünü şiar edinerek, ilkeli duruşumuzu derinleştireceğiz” şeklinde konuştu.

EĞİTİM ÇALIŞANLARI TARAFINI BELLİ ETMELİ
  Daha sonra söz alan ve eğitim çalışanlarının tarafını belli etmesi gerektiğini dile getiren TEÇ-SEN Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Erbek ise “Eğitim çalışanları kendisine pul kadar bile değer vermeyen, kendinden biri gibi görmeyen, dışlayan, ötekileştiren ve eğitim çalışanlarına tamamen kapılarını kapatmış bu sözde sendikalara eğitim çalışanları bir cevap verme, zamanı gelmiştir. Eğitim çalışanları artık bir karar vermek zorundadır. Kimin tarafında olacağına, kiminle yola devam edeceğine ve kimin bayrağını taşıyacağına karar vermek zorundadır. Ağzında bir damla su taşıyıp, karınca misali, eğitim çalışanları da tarafını belli etmelidir” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL
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