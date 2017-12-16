Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Vali Ağbaba, dün Battalgazi İlçe Başkanlığına yeni seçilen Bahattin Öner ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. burada konuşan ve gündemle alakalı önemli açıklamalarda bulunan Milletvekili Ağbaba, heyecanlı yeni bir kadroyla Battalgazi’de partilerinin hak ettiği yere gelmesini diledi.

HER İCRAATINI DAHA FAZLA MERCEK ALTINA ALACAĞIZ

Bir haftadan bu yana Türkiye’nin gündeminin yoğun olduğunu belirten Milletvekili Ağbaba, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden alınması tamamen siyasi bir operasyon ve tamamen Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir operasyon olduğunu ifade ederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki gensoruyu değerlendirdi. Milletvekili Ağbaba, şunları savundu:

“Bir taraftan bizi tehdit ediyor, belediyelerimizle birlikte. İçişleri Bakanı yaşayan insanlar için bir tehlike konumuna gelmiştir. İçişleri Bakanı Türkiye siyasi tarihinde FETÖ’den ihraç edilen ilk isimdir. Kendi partisinden bu nedenle ihraç edildi. Geçmişte bulunduğu parti için söyledikleri ortada. AKP’li olmayan herkes için tehlike durumundadır. Genel Başkanımız, bizler asla bu tehditlere boyun eğmeyiz. Bir gensoru verdik içişleri bakanımıza. Her icraatını daha fazla mercek altına alacağız.”

EN GÜZEL CEVABIN MALATYA'DAN VERİLMESİ LAZIM

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olması kararını değerlendiren Milletvekili Ağbaba, “İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı. Önemli bir karar aldı. Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıma kararı aldı. Genel başkanımız bir çağrı yaptı. 'Derhal Doğu Kudüs'te bir büyükelçilik açın diye. Bizim de bunu desteklediğimizi söylemek istiyorum. Tabii Kudüs ile ilgili ABD'nin yaptığı şeye en güzel cevabın Malatya'dan verilmesi lazım. 2011'de, biliyorsunuz İsrail'i korumaya yönelik Kürecik'e füze kalkanı yapıldı. Bunu Obama, o dönemdeki başbakan, dışişleri bakanı itiraf etti. Buradan Hükümete bir çağrı yapıyorum: Eğer çok samimiyseniz Kudüs konusunda, Amerika'nın İsrail'i korumaya yönelik kurulmuş olan füze kalkanı derhal kapatılsın. Verilecek en güzel cevap budur ve biz de senin arkandayız. Basına yansıdı bu üste kaç tane asker var, kim var diye soruyoruz ‘Milli sır olduğunu’ söylüyorlar. Dış basın gelip girebiliyor ama bizi girmek istediğimizde giremezsin diyorlar. Kudüs için eylem yapanlar gelip Kürecik önünde de eylem yapsın" şeklinde konuştu.

KOŞULLAR BELLİ

“Pazar günü de Malatyaspor’un maçı var. Beşiktaş’ı elinden kaçıran Malatyaspor’un Galatasaray’ı elinden kaçırmamasını diliyoruz” diyen Milletvekili Ağbaba, il kongresine aday olmak isteyenlerin, aday olabileceğini de kaydederek, “Partimizin bu konudaki uygulaması bellidir. Aday olmak isteyen aday olur, olmak istemeyen de aday olmaz. Aday olma koşulları da bellidir. Partinin ilkçe başkanları var, örgütü var, delegeleri var. Onlar kimi işaretlese o olur. Tüm ilçelerde kongremizi tamamladık. Birçok ilçede yeni arkadaşlarımız geldi, yeni heyecanla geldiler. Bu arkadaşlarımızın gerekeni yapacaklarına inanıyorum. Partimiz, sıkıtı çıkmadan, kriz çıkmadan bunu rahat atlatacağından kuşku duymuyorum” dedi.

MUTLU SARIGÜL