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Çetin Şişman göreve başladı

Geçtiğimiz günlerde Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine vekaleten atanan Çetin Şişman göreve başladı. 

Çetin Şişman göreve başladı

Geçtiğimiz günlerde Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine vekaleten atanan Çetin Şişman göreve başladı. 

22 Mayıs 2018 Salı 12:38
Çetin Şişman göreve başladı

9 Mayıs 2018 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş imzasıyla Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Levent İskenderoğlu’nun yerine yine vekaleten atanan Çetin Şişman, görevine başladı. 17 yıl Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli okullarda edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Şişman, 2010 yılından itibaren görevlendirme ile 'Malatya Valiliği Malatya Kitaplığı Projesi', '1. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı', '1. Malatya Uluslararası Film Festivali ve Malatya Okuyor Kampanyası’nda çeşitli kültürel ve sanatsal görevlerde bulundu. 

Bu görevlerindeki çalışmalarından dolayı ‘Üstün başarı belgesi’ ile ödüllendirilen Şişman ayrıca 40’a yakın yayımlanmış eserde editörlük yaptı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaIl Kültür Turizm MüdürlüğüÇetin Şişman
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