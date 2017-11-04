İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cerablus ve El-Bab’daki okullara 2 TIR eğitim ve yaşam malzemesi gönderildi. Şehit Kemal Özalper Endüstri Meslek Lisesi’nde dün düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, İl Milli Eğitim Şube müdürleri, Şehit Kemal Özalper Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Hüseyin Avcı, okul yönetimi, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı operasyonu çerçevesinde Cerablus ve El-Bab’da yapılan operasyondan sonra oradaki eğitim ve öğretim faaliyetleri geçen yıldan itibaren başlatıldığını dile getirerek, oradaki okulların bakımı, onarımı, donatımı, Türkiye tarafından yapıldığını söyledi.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM DERSLİKLERİNİ DE DONATACAĞIZ

Cerablus ve El-Bab ‘daki okulların ihtiyacının Türkiye tarafından karşılandığını hatırlatan Tatlı, “Oradaki bütün ihtiyaçlar buradan giden malzemeler ile karşılanıyor. Okullar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından onarılıyor. Biz de geçen yıl ilk etapta 15 TIR malzeme gönderdik. Bu yıl da Gaziantep ve Kilis koordinatör illerinin bizden talepleri oldu. Cerablus ve El-Bab’da acil 14 derslik ihtiyaç olduğu belirtildi. Biz de bugün 2 TIR dolusu malzemenin birini Cerablus’a diğerini de El-Bab’a gidecek şekilde gönderiyoruz. 2 TIR’ın daha malzeme temini hazırlıkları devam ediyor. Bu malzemelerin onarım ve montajı yapılıyor. Önümüzdeki hafta inşallah 2 TIR daha göndereceğiz. Toplamda Cerablus ve El-Bab’da 20 okulu sırasıyla, masasıyla, dolabıyla, donatmaya çalışacağız. Aynı zamanda ihtiyaç duyulduğunda okul öncesi eğitim dersliklerini de donatacağız” şeklinde konuştu.

KISMEN BATTANİYE VE KAMPETLER BULUNMAKTA

15 ton temizlik malzemesinin de gönderileceğini ifade eden Tatlı, “Hasan Akbudak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kimya Bölümünde üretilen temizlik malzemelerinden 15 ton temizlik malzemesi gönderilecek. Kâğıt ve kırtasiye malzemesi gönderilecek. 2 TIR dolusu malzemede 270 adet takım öğrenci derslik sıra masası, öğretmen kürsüsü, dolap ve muhtelif okul öncesi eğitim materyali ve gelen talep üzerine kısmen battaniye ve kampetler bulunmaktadır. Bu 2 TIR dolusu malzemeyi Şehit Kemal Özalper ile Turgut Özal Okulunda bulunan atölyelerimizden tamamladık. Gönderilecek 2 TIR dolusu malzeme da yine bu okullarımız tarafından gönderilecek. Okullarımızda bulunan malzemelerimize bizim ihtiyacımız yok. Fazla olan malzemelerimizi ihtiyacı olan o bölgeye süratle sevk edeceğiz. Bunlar Gaziantep ve Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüklerimize teslim edilecek. Oradan da TIR'lar doğrudan Cerablus ve El-Bab’a gidecek şekilde gönderilecek” ifadelerini kullandı.

KATKI SUNULMAYA DEVAM EDECEK

“Sayın valimizin talimatları doğrultusunda bütün imkanlarımızı zorlayarak süratle ihtiyaçları giderecek malzemeleri sevk etmeye çalışacağız” diyen Tatlı, “Kendi okulumuza sıfırdan üretilen malzemeler de var. Ama cıvata veya somunu söküldüğü için bekleyen malzemelerimiz de var. Onları da hem montaj hem üretim şeklinde değerlendiriyoruz. Kullanılmış olan malzemelerimiz zımparayla temizlenip kullanıma hazır hale getirildikten sonra gönderiliyor. Bu sadece Malatya’nın, Gaziantep'in, Kilis'in, altından kalkabilecek bir konu değil. Türkiye'nin 81 ilinde ihtiyaç olduğunda imkanlar ölçüsünde oralara gerekli katkılar sunuluyor. Geçen yıl da bu katkılar sunuldu, bu yıl da sunulmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL