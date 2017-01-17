Bugünlerde sebze fiyatlarındaki artış vatandaşları olumsuz etkiliyor. Özellikle kırmızı, yeşilbiber ve patlıcan fiyatlarındaki artış karşısında tüketicilerin tepkileri merak edilirken, gazetemize konuşan hal esnafları ise fiyatlardaki olumsuzlukların bir süre daha devam edeceğini söylediler.

Patlıcan fiyatlarından bahseden Eyüp Karadağ isimli hal esnafı, patlıcanının kilosunun 6 liraya kadar çıktığını dile getirdi.

SATIŞLAR DÜŞÜK

Geçmiş yıllarda patlıcanın hiç bu kadar yükselmediğini belirten Karadağ, “Sera olan bölgelerde kışın olumsuz etkisinden dolayı yanmalar meydana geldi. Öte yandan sel baskınları da oldu. Oradaki vatandaşlar tekneyle patlıcan bile topladılar. Bu yüzden üreticiler olumsuz etkilendi. Dolayısıyla da patlıcan fiyatları yükseldi. Patlıcan fiyatları her yıl yükseliyordu. Ama 4’ü lirayı geçmiyordu. Bu yıl 6 TL oldu. Zaten patlıcanın 4 tanesi bir kilo ediyor. Bu yüzden de vatandaşlar almıyorlar. Ancak lokantalar biraz alıyor. Bu yüzden de satışlar düşük. Umarım ilerleyen zamanlarda bu fiyatlar düşer de vatandaşlar rahatça alışverişini yapar” şeklinde konuştu.

EN UCUZU DOMATES

Kırmızı ve Arnavut biberinin çok pahalandığını söyleyen Basri Öğüt isimli hal esnafı ise, “Sebze fiyatlarında yükseliş Kasap Pazarı Hali’ne de yansıdı. Şimdi kırmızıbiber ve Arnavut biberi çok yükseldi. Kırmızıbiberin kilosu 12 TL, Arnavut biberin kilosu da 10 TL. Müşterilerimiz biberlerin pahalı olmasından dolayı 250 gram alıyorlar. Havaların soğuk ve yağışlı olması nedeniyle fiyatlar çok yükseldi. Müşterilerimiz biberlerin fiyatlarını gördüğü zaman tepkisi bizlere karşı olmuyor. Neticede bizler yükseltmiyoruz. Etiket fiyatlarını görünce müşterilerimiz sadece dudaklarını ısırıp geçip gidiyorlar. Şu anda en ucuz sebze 3 TL ile domates, yeşilliklerden ise 1,5 TL’yle ıspanak” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL