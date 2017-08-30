İlçeye bağlı bağlı Günpınar Mahallesindeki 470 Şehitler Anıtı'nda düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim tilaveti sunularak katılımcılara yemek ikram edildi.

BÖYLE BİR ACIYI BİR DAHA YAŞATMASIN

Anıtı yaptıran hayırsever iş adamı Hasan Yıldırım, Anadolu topraklarında çok sayıda isimsiz kahraman yattığını belirterek, "Bu vatanı bize emanet eden tüm şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizi güçlü tutmalıyız. Beyaz ve kırmızının en güzel olduğu Türk Bayrağını Allah göklerden hiçbir zaman indirmesin. Allah, devletimize ve milletimize böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın” diye konuştu.

İHA