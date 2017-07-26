DESTEK VERİLMESİ HALİNDE…
İnönü Üniversitesi öğrencisi olan Mehteroğlu, birçok cep telefonu kullanıcısı gibi sosyal medyayı sıklıkla kullandığını ve bu nedenle şarj problemi yaşadığını anlatarak, "Telefon şarjımın erken bitmesinin önüne geçebilmek için çalışmaya başladım. Yaklaşık 2 haftalık bir sürede güneş paneli ile çalışan portatif şarj cihazı yapmayı başardım. İlk önce arkadaşlarımın beğenisine sunduğum bu şarj aleti büyük ilgi gördü. Kısa süre içerisinde patent almak için de girişimlerde bulunacağım. Gençlere fırsat verilirse neler yapılabileceğini de göstermiş oldum. Destek verilmesi halinde bu tür projelerin yapılması daha kolay olacaktır" dedi.
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