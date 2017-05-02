Şırnak’ta teröristlerle girilen çatışma esnasında şehit düşen ve şehitlik haberi baba ocağına ateş gibi düşen İbrahim Tanrıverdi’nin ismi, şehidin ölmeden önce ailesine verdiği vasiyeti üzerine yaşattırılıyor. Şehit İbrahim Tanrıverdi’nin ismi, onun en çok gezdiği yerlerden biri olan Sanat Sokağı’na verildi. Bundan sonra ise şehidin ailesi, İbrahim Tanrıverdi’nin anısına kitap yazdı. Kitap şu sıralar tüm raflarda okuyucularını bekliyor.

MALATYA KİTAP FUARI

Bu anlamda illerde açılan kitap fuarlarında şehit Üsteğmen İbrahim Tanrıverdi’nin ailesi için yer ayrıldı. Önceki gün Niğde Kitap Fuarı’nda şehidin annesi Gafure Tanrıverdi, kitapseverleri karşıladı ve imzaladı. Şehidin ailesinin önümüzdeki günlerde Malatya Kitap Fuarı’nda da bulunması bekleniyor.

KİTABIN YAZIM SÜRECİ…

Diğer taraftan “Cennetteki Yıldızımız” isimli kitap ile ilgili geçtiğimiz günlerde bilgiler veren bilgiler veren şehit Üsteğmen İbrahim Tanrıverdi’nin ağabeyi Cengiz Tanrıverdi, “Kardeşim şehit olduktan sonra, mevlidinden sonra annemin fikriyle başladık kitap yazmaya. Ben anneme bir ajanda almıştım, oraya yazdı. Biz de aile olarak hepimiz bir şeyler yazabileceğimizi düşündük. Hayat mücadelemize devam ederken aynı zamanda kitap yazmayı sürdürdük. Bizim evde herkesin bir ajandası vardır. Herkes kendi ajandasına İbrahim’le ilgili zihninde, anılarında ne varsa kendi gözyaşlarıyla kelime kelime yazdı. Kitabımızın ilk sene devriyesinde çıkmasını planlıyorduk ama ülkemizdeki terör olayları ve bunun üzerine gelen 15 Temmuz darbe girişimi kitabın çıkmasını biraz erteletti. Kitabın ismi konusunda ailede herkes bir tane isim önerisinde bulundu. En son kız kardeşimin önerdiği isimde karar verdik. Sonra da bizimle çalışmak isteyen bir yayınevi bularak kitabımızı çıkardık” dedi.







TÜRKAN YILDIZ