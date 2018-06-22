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CENAZEDE GERGİNLİK

Şehit Piyade Onbaşı Aliseydi Özdemir’in cenaze namazı öncesi, şehit yakınları cenazeye çelenk gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelengini parçalayarak tepki gösterdi.

CENAZEDE GERGİNLİK

Şehit Piyade Onbaşı Aliseydi Özdemir’in cenaze namazı öncesi, şehit yakınları cenazeye çelenk gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelengini parçalayarak tepki gösterdi.

22 Haziran 2018 Cuma 10:44
CENAZEDE GERGİNLİK

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir (25) için memleketi Malatya’da cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesi şehidin naaşının musalla taşına getirilmesinden sonra bazı şehit yakınları cenazeye çelenk gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelengini parçalayarak tepki gösterdi.

Tekbir getirerek çelengi parçalayan vatandaşlar, “Çiçeğinizi şehide göndermeyin Edirne'deki Selahattin Demirtaş’a gönderin. Utanmadan çiçek gönderiyorsunuz. Bu şehidin kanında CHP’nin eli var. Çiçek göndermişler bir de, alın başınıza çalın” diyerek tepki gösterdiler.

busabahmalatya.com

TÜRKAN YILDIZ

Anahtar Kelimeler:
Malatyaşehit CenazesiGERGİNLİK
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