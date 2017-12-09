Trafik yoğunluğunun fazla olduğu bölgede geçtiğimiz aylarda mahalledeki Beydağı Mehmet Akif Camii'nden çıktığı esnada otomobil çarpması ile hayatını kaybeden yaşlı kadın kazasından sonra mahalle halkı, trafik lambası isteklerini gündeme getirdiler.

BÖLGE YOĞUN TRAFİK AKIŞINA SAHNE OLUYOR

Karagöz Caddesi Cemal Gürsel Mahallesi'ne tarfik lambası yapılmasını isteyen vatandaşlar, bu bölgenin çok yoğun trafik akışına sahip olduğunu söylerken, yaşlı teyzeye otomobil çarpması dışında, kanala uçan arabalardan da bahsettiler. Cami, okul, binalar, birçok market ve düğün salonunun yer aldığı bölgede kazaların yaşanmasının ve çok sıkıntılı bir işleyişin olduğunun altını çizen vatandaşlar, bir an önce trafik lambasının yapılmasını ve bunun havada kalmamasını istediler.

SADECE MOBESE TAKILDI!

Vatandaşlardan Mehmet Ali Uzan, "Yaşlı kadına araba çarptıktan sonra önlem olarak sadece mobese kamerasının takılması yapıldı. Başka bir şey yok. Asıl önemli olan, trafik lambası. Burası dört yol ağzı, diş hastanesine giden yol, birçok insan yaşıyor ve okul da mevcut. Daha kötü kazalar da yaşanabilir. Yol buna çok müsait" şeklinde açıkladı.

İçinde bulunulan durumdan yakınan bir başka vatandaş Cemal Demir ise, "Gerçekten trafik lambası yapılsa 'buraya şarttı iyi oldu' cümlesini kuracağız. Çünkü gerçekten vaziyet bunu gerektiriyor. Karşıdan karşıya geçerken bir sağa bir sola bakacağımıza bin defa bakıyoruz; tedirgin oluyoruz" diye konuştu.





SELAHATTİN BAYRAK