26 Aralık 2016 Pazartesi

“Çektiğimiz sıkıntılar kader değil”

Bağımsız Türkiye Partisi Malatya İl Başkanlığı Kadın Kolları tarafından “Milli Birlik ve Beraberlik” konulu panel düzenlendi.

26 Aralık 2016 Pazartesi 09:53
“Çektiğimiz sıkıntılar kader değil”

Malatya’da özel bir otelde düzenlenen panele BTP Kadın Kolları Başkanı Seçil Mumcuoğlu ve çevre illerden gelen partililer katıldı. Panelde konuşan BTP Kadın Kolları Başkanı Seçil Mumcuoğlu son zamanlarda yaşanan terör olaylarına değinerek, Türkiye’de yaşayan herkesin son terör saldırılarının ardından ülke olarak büyük mücadele verdiklerini belirtti.

Mumcuoğlu, “Ben inanıyorum ki, bu ikinci Kuvay-i Milliye hareketinde halkımız Prof. Dr. Haydar Baş Bey’i daha da iyi anlayacak. Çektiğimiz bu sıkıntılar kader değil. Sadece yapmış olduğumuz hatalardan dolayı bu haldeyiz. Biz hatalardan da ders almasını bilen bir milletiz. Önceleri terör saldırıları bir bölgedeydi şimdi ülke geneline yayılmış durumda” diye konuştu.

Seçil Mumcuoğlu’nun konuşmasının ardından soru cevap kısmına geçildi. 

TAHİR ÖZÇELİK
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