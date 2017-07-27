2 katlı yıkık bir evde yaşamını sürdürmeye çalışan Yeter Güler, yetkililerden yardım bekliyor. Dizlerinin ağrısından ayakta duramadığını ve çamaşırını, bulaşığını oğlunun yıkadığını, yemeğini de oğlunun yapmaya çalıştığını söyleyen Güler, kıt kanaat geçindiklerini belirtiyor. Yetkililerden gıda yardımı isteyen Yeter Güler, kendisinin hiçbir geliri olmadığını da belirtiyor.

YARDIM ELİ BEKLİYOR

Hiçbir geliri olmayan 70 yaşlarındaki Yeter Güler, kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor. Gözleri görmediği için hiçbir şey yapamadığını ve oğlunun yardımlarıyla ayakta durduğunu dile getiren Güler, yakında oğlunun Malatya’dan ayrılacağını kaydetti. Güler, yetkililerden gıda, kira yardımı ve kendisine bir maaş bağlanmasını istedi.

Battalgazi ilçesi Beylerbaşı Mahallesi, Melik Sokak’ta oğluyla birlikte 2 katlı ahşap ve yıkık bir evde yaşayan 69 yaşında Yeter Güler, zor durumlar yaşıyor. Hiçbir geliri olmayan, gözleri tam görmeyen yaşlı kadın, yetkililerden yardım isteyerek, BUSABAH gazetesine konuştu.

1948 doğumlu olduğunu ve oğluyla birlikte yaşadığını ifade eden Yeter Güler, oğlunun Malatya’dan ayrılacağını belirterek, kıt kanaat de olsa oğlunun kendisine baktığını söyledi.

MUHTAR İLE KOMŞULAR YARDIM EDİYOR

Hiçbir geliri olmadığını dile getiren Güler, “Ben bu evde oğlumla birlikte yaşıyorum. Ancak oğlum başka yere gidecek. Sadece oğlum bana bakıyordu. O da giderse ben tek başıma kalacağım ve hiçbir gelirim de olmayacak. Hiçbir gelirim yok. Yardım da almıyorum. Ben bir defa yardım almak için Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na gittim ve bana ‘oğlun çalışıyor’ dediler; yardımda bulunmadılar. Maaşım yok, hiçbir gelirim yok. Sadece komşularım ve muhtar bana yardım ediyor. Oğlum dışında yakınlarım da var ancak uzakta yaşıyorlar ve bana sahip çıkmıyorlar” şeklinde konuşu.

GÖZLERİM GÖRMÜYOR

Gıda, kira yardımı ile kendisine bir maaş bağlanmasını isteyen Güler, şunları kaydetti:

“Ben yetkililerden yardım istiyorum. Maaşım yok, maaş bağlanırsa bana benim için çok iyi olur. Gıda yardımı bekliyorum. Ayrıca gözlerimden rahatsızım ve gözlerim görmüyor. Bu evden çıkamıyorum. Gözlerimden dolayı oğlum beni doktora götürmüştü uzun zaman önce. Bana ameliyat olmam gerektiğini söylemişlerdi. Ama maddi durumum olmadığı için ben ameliyat olmadım. Bana bu konuda da yardımcı olurlarsa belki ameliyat da olurum; tekrar görebilirim. Oğlum olmazsa ben hiçbir işimi yapamam. O da Malatya’dan gideceğini söylüyor. Eğer gözlerim görürse işlerimi kendim yaparım. Kirada da oturuyorum. Kirayı ödeyemiyoruz. Bu eve 170 TL kira ödüyorum. Hiçbir gelir olmadığı için zorlanıyoruz. Oğlum ödüyordu. Bundan sonra ne yapacağımı bilemiyorum. Ben yetkililerden gıda yardımı, maaş, kira yardımı istiyorum.”



















MUTLU SARIGÜL