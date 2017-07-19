19 Temmuz 2017 Çarşamba

Çekirdeğin kabuğu bile DEĞERLENDİRİLECEK

Ateşe atıp ısınmak için yakılan, ekmek pişirmek için kullanılan kayısı çekirdeği kabuğu, artık tüm dünya için önemli bir madde olan “aktif karbon” üretiminde kullanılacak. Söz konusu maddenin üretimi de Malatya’da gerçekleştirilecek.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:14
Çekirdeğin kabuğu bile DEĞERLENDİRİLECEK

  Dünyaca ünlü Malatya kayısısının Avrupa Coğrafi İşaret Belgesini almasıyla, kayısıda bir fiyat artışı beklenirken çekirdeği için de boş durulmadı. Özellikle bünyesinde aktif karbon barındıran kayısı çekirdeğinin ekonomiye katkı yapacağı düşüncesiyle atağa geçen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Birinci Organize Sanayi Bölgesi’ne bir fabrika için yer tahsis ederek aktif karbon üretmek için ilk adımı attı. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, BUSABAH’a konuşarak, Malatya için önemli sayılacak bu konu için açıklamada bulundu.

Kayısının Allah’ın Malatya’ya bir lütfu olduğunu dile getiren Başkan Erkoç, kayısı çekirdeğinin de öneminden bahsetti.

KARBONU YURTDIŞINDAN İTHAL EDİYORUZ
  Malatya’ya bir aktif karbon fabrikasının kurulacağını müjdeleyen Başkan Erkoç, “Kayısı değerli, çekirdeği de değerli, çekirdeğinin içi çok değerli, çekirdeğin kabuğu daha da değerli. Çekirdeğin kabuğu en çok aktif karbon ihtiva eden, barındıran ürün kayısı çekirdeğinin kabuğu. Biz de aktif karbonu tamamen yurtdışından ithal ediyoruz. Özellikle savunma sanayinde, uçak sanayinde kullanılan zımpara görevi gören bir özelliğe sahip. Biz Malatya’da birinci Organize Sanayi’nin devamındaki ilk etapta bu ürünü üretecek bir firmamıza yer tahsisi yaptık, fabrika şu anda yükseliyor. Biz bundan sonra kayısı çekirdeğinin kabuğunu fırınlarda ısınmak için değil, ekmek pişirmek için değil, inşallah aktif karbon üreteceğiz. Böylelikle kayısı çekirdeğinin kabuğu da değerlenmiş olacak. Bunun da fabrikası yükseliyor. Arkadaşlarımız onun teşvikini aldı. Biz de yer tahsisini yaptık. Bu işin üretimi de gerçekleşecek” ifadelerini kullandı. 


MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 19 Temmuz 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 17 Temmuz 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya