Dünyaca ünlü Malatya kayısısının Avrupa Coğrafi İşaret Belgesini almasıyla, kayısıda bir fiyat artışı beklenirken çekirdeği için de boş durulmadı. Özellikle bünyesinde aktif karbon barındıran kayısı çekirdeğinin ekonomiye katkı yapacağı düşüncesiyle atağa geçen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Birinci Organize Sanayi Bölgesi’ne bir fabrika için yer tahsis ederek aktif karbon üretmek için ilk adımı attı. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, BUSABAH’a konuşarak, Malatya için önemli sayılacak bu konu için açıklamada bulundu.

Kayısının Allah’ın Malatya’ya bir lütfu olduğunu dile getiren Başkan Erkoç, kayısı çekirdeğinin de öneminden bahsetti.

KARBONU YURTDIŞINDAN İTHAL EDİYORUZ

Malatya’ya bir aktif karbon fabrikasının kurulacağını müjdeleyen Başkan Erkoç, “Kayısı değerli, çekirdeği de değerli, çekirdeğinin içi çok değerli, çekirdeğin kabuğu daha da değerli. Çekirdeğin kabuğu en çok aktif karbon ihtiva eden, barındıran ürün kayısı çekirdeğinin kabuğu. Biz de aktif karbonu tamamen yurtdışından ithal ediyoruz. Özellikle savunma sanayinde, uçak sanayinde kullanılan zımpara görevi gören bir özelliğe sahip. Biz Malatya’da birinci Organize Sanayi’nin devamındaki ilk etapta bu ürünü üretecek bir firmamıza yer tahsisi yaptık, fabrika şu anda yükseliyor. Biz bundan sonra kayısı çekirdeğinin kabuğunu fırınlarda ısınmak için değil, ekmek pişirmek için değil, inşallah aktif karbon üreteceğiz. Böylelikle kayısı çekirdeğinin kabuğu da değerlenmiş olacak. Bunun da fabrikası yükseliyor. Arkadaşlarımız onun teşvikini aldı. Biz de yer tahsisini yaptık. Bu işin üretimi de gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.







MUTLU SARIGÜL