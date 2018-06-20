ÇAY BAHÇELERİNE SEÇİM YASAĞI

Manisa'da bir esnafın talebini değerlendiren YSK, seçim günü çay bahçelerinin kapalı olması gerektiği yönünde karar aldı. YSK'nın kararında, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 79. maddesinin “İçki ve silah taşıma yasağı” başlıklı ikinci fıkrasında, “Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir” hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ SAYILIYOR

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 7. maddesinde, ‘Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathane, kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri, internet kafeler ve benzeri yerler umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayılır’ hükümlerinin yer aldığı belirtildi.

YALNIZCA YEMEK VERİLEBİLİR

YSK ‘Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalacağına, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebileceği...’ düzenlemesine yer verildiği bildirildi.

Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 24 Haziran'da yapılacak seçimde, 298 sayılı Kanun, 2559 Kanun ve Kurul kararı uyarınca çay bahçelerinin oy verme günü kapalı olması gerektiğine karar verilmesi gerektiği kaydedildi.

ESNAF HOŞ KARŞILAMADI

Öte yandan konuya ilişkin Malatya Kahveciler Odasından edinilen bilgiye göre, YSK kendilerine bu açıklamayı gönderdi. Bu anlamda çay bahçeleri, kıraathaneler, kahvehaneler gibi umumi eğlence yerleri 24 Haziran’da kapalı olacak. Malatya Kahveciler Odası, bugün esnafa mesaj göndererek 24 Haziran günü saat 17.00’ye kadar işletmelerinin kapalı olması gerektiği yönünde bilgi verecek.

Malatya kahveci esnafı ise bu durumu hoş karşılamadı. Esnaflar, bir günlük iş kayıplarının iyi olmayacaklarını belirttiler.

TÜRKAN YILDIZ-HİLAL DEMİRTAŞ