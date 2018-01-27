Çavuşoğlu: "Amacımız teröristler ve terör örgütüdür"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kilis ziyaretleri kapsamında ilk olarak Kilis Valiliğini ziyaret etti. Burada Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan’dan son bilgileri alan Çavuşoğlu ve Gül daha sonra Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’yı ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Çavuşoğlu ve Gül daha sonra geçtiğimiz günlerde Suriye’nin Afrin bölgesinden terör örgütü PYD/PKK'nın roketli saldırısında ağır hasar gören tarihi Çalık Camisi'nde incelemelerde bulundu.



Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Zeytin dalı Harekatı'nın ne kadar önemli olduğunu, net olduğunu gösteren bir tablodur ve muhataplarının asla siviller olmadığını terörist olduğunu gösteren de bir tablodur. Bir kutsala bir ibadet yerine yapılan bu saldırı bir terör saldırısıdır” dedi.

“Operasyon uluslararası hukuka uygundur”



Zeytin Dalı Harekatı’nın Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak için yapılmış bir barış operasyonu olduğunu dile getiren Gül, “Birleşmiş Milletler sözleşmesinin 51’inci Maddesine göre meşru müdafaa anlamında yapılan bir operasyondun. Asla herhangi bir etnik kesime yapılan bir operasyon değildir. Bu operasyon Uluslararası Hukuk çerçevesinde meşrudur ve Birleşmiş Milletler sözleşmelerine göre hukuka uygundur. Sonuna kadar teröristleri hedef alan ve bölgedeki Türk, Kürt, Arap bütün kardeşlerimizin huzuru için, güvenliği için yapılan bir harekettir” şeklinde konuştu.

Harekatın başarılı olması için tüm milletin dua ettiğini kaydeden Gül, “İnşallah Mehmetçiğimiz kendi ifadesiyle Kızılelma'ya giden Türkiye'nin bağımsızlığı için huzuru için yapılan operasyon için göreve çıkan mehmetçiğimiz için dua ediyoruz” ifadelerine yer verdi.



Türkiye’nin asla Suriye'nin topraklarında gözü olan bir ülke olmadığını vurgulayan Gül, “Biz kendi ülkemizde vatandaşlarımızın güvenliği için bu operasyonu Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımızın liderliğinde başarılı bir şekilde sürdürmekteyiz” dedi.



“Terör örgütlerinin hiçbir dine saygısı yok”

Daha sonra konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise tarihi Çalık Camisine yapılan roket saldırısının terör örgütlerinin hiçbir şekilde inanca ve dine saygısı olmadığını ortaya koyduğunu belirterek, “Bakınız PYD/PKK/YPG tehditleri nedeniyle Afrin’den ayrılmak zorunda kalan bir din adamını, inanca yönelik zulme ilişkin ifadeleri basına yansıdı. Afrin’deki imamları tehdit etmek suretiyle Kuranı Kerim'in öğrenilmesi, öğretilmesini yasaklıyorlar. Camiye ayakkabılarla, namaz kılındığı esnada girmek suretiyle çocukları oradan alıp çıkartıyorlar. Kuranı Kerim’i yırtıyorlar. Esasen bizim bu gördüklerimiz, yabancısı olduğumuz şeyler değil. Maalesef 40 yıldan bu yana terör örgütüne karşı mücadele veren ve on binlerce insanımızı teröre kurban veren bir ülke olarak 2015 yılında esasen Diyarbakır'da ortaya çıkan tablo hala hafızalarımızda ki canlılığını muhafaza etmektedir. Binlerce yıllık medeniyete beşiklik etmiş bu kadim şehirde siz de biliyorsunuz ki çok büyük zararlar verildi yanı sıra özellikle Sur içinde ve Sur bölgesinde çok sayıda tarihi ve kültürel eser tahribatı uğratılmış durumdaydı. Kuşaktan kuşağa kültürümüzü aktaran adeta medeniyet direği olarak kabul edilen vakıf eserlerimizi tahrip ettiler. Güzeller güzeli 500 yıllık Kurşunlu Cami yine ateşe verdiler. Sur ilçesinde 12'si vakıf eseri olmak üzere 14 adet tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin eseri tarif ettiler. Bugün Diyarbakır'ın adeta sembolü olan Ulu Cami önünde dört ayaklı Minare aynı şekilde tahrip ettiler” şeklinde konuştu.



Hasar gören cami en kısa zamanda ibadete açılacak

Ağır hasar gören tarihi Çalık Camisinin 1682 tarihinde yapıldığını kaydeden Çavuşoğlu, “Camimiz, çok nadide bir eserdir. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz burayı 2005 yılında restore etmiş ama gördük ki bu tarihi mekan, saldırı sonrası harap Oldu. İnşallah 30 gün içerisinde buranın ihalesini gerçekleştireceğiz. 2018 yılı içerisinde aslına uygun bir şekilde Kilis halkımızın tekrardan ibadet etmesine fırsat sağlayacak olanak sağlayacak bir duruma getireceğiz” dedi.



“Sınır güvenliğimizi mutlaka sağlayacağız”

Vakıflar kuran bir medeniyetin torunlarının, kalpleri taşlaşanlara mutlaka haddini bildireceğini dile getiren Çavuşoğlu, “Türkiye olarak yaşatan medeniyetin temsilcileri olarak başlatmış olduğumuz bu Zeytin Dalı Harekatı, Allah'ın izniyle başarıya ulaşacak ve bu grubu bu teröristleri Kilis halkı için bölge halkı için Türkiye için tehdit olmaktan çıkaracağız ve sınır güvenliğimizi mutlaka sağlayacağız. Öte yandan bunları bu alandan temizlemek suretiyle binlerce kardeşimizin bulunduğu Türkiye'deki bu kardeşlerimizin yeniden kendi memleketlerinde dönerek hayatlarına kaldıkları yerden devam etmeleri için bu harekatı mutlaka başarıyla tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi hareket planlandığı şekli itibariyle bugüne kadar başarıyla getirildi. İnşallah bundan sonraki süreçte de silahlı kuvvetlerimiz, Mehmetçiğimiz, milletimizin de duasını arkasına alarak bunların tepesine binecek, bunları bu bölgeden temizleyecek ve bölgemizde huzura ve bana mutlaka kavuşturacak” ifadelerini kullandı.



“Zeytin dalı harekatı son derece meşrudur”

Zeytin Dalı Harekatının son derece meşru bir hareket olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “Türkiye Birleşmiş Milletler şartı 1. Maddesi gereğince meşru müdafaa hakkını kullanmaktadır. Bu hareket, Birleşmiş Milletler Güvenlik kararında gerçekleştirilen bir harekettir. İşte bizim buradaki amacımız teröristler, terör örgütüdür. Bunların barınakları, sığınakları benzeri araçları ve hedeftedir. Sivil halkın hiçbir şekilde zarar görmemesi için en üst seviyede hassasiyet ve ihtimam göstermeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bu harekatta bize destek veren milletimize şükranlarımızı ifade etmek isterim. Dualarını askerimizden, güvenlik güçlerimizden eksik etmesinler” dedi.Çavuşoğlu, ayrıca operasyon bölgesinden gelebilecek olası bir göç dalgası içinde bütün kurum ve kuruluşlarla birlikte hazır olduklarını da söyledi.

