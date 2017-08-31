Sabahın erken saatlerinden itibaren sokak ve caddelere akın eden Malatyalılar, bayram alışverişi yaptı. Bayram alış verişi dolayısıyla kent merkezinde büyük bir yoğunluk yaşanırken, özellikle Yeni Cami Meydanında kurulan Pazar dolup taşıyor. Her bütçeye uygun malzemelerin yer aldığı pazar tezgahları adeta şenlik alanına dönüşürken pazarın yanı sıra kent merkezindeki mağazalarda da uzun kuyruklar oluştu. Oluşan büyük yoğunluk karşısında güvenlik güçleri de önlem aldı. Zabıtalar, seyyar satıcıların ana caddelere çıkmasına engel olurken, polis ekipleri de olası olaylara karşı teyakkuz durumunda. Araç trafiğinin de hat safha da olduğu kent merkezinde yoğunluğun gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor. Satışların diğer bayramlara nazaran durgun olduğunu aktaran pazar esnafları yoğunluğun akşama doğru artmasını beklediklerini söylediler. Malatya’da yoğunluğun had safhada yaşandığı yerlerden biri de tatlıcılar. Bayramın olmazsa olmazı tatlıları almak için tatlıcılara akın eden vatandaşlar dükkanların önünde uzun kuyruklar oluştururken tatlıcılar da vatandaşların isteklerini karşılayabilmek için yoğun mesai harcıyor.

Yoğunluktan dolayı memnun olduklarını dile getiren tatlıcı esnafları, tatlı fiyatlarının geçen seneye göre arttığını buna rağmen iyi satış yaptıklarını söylediler.

İHA