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“ÇARPIK YAPILAŞMA SON BULSUN”

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirdiği CHP heyeti, sel felaketinin vurduğu Ordu ve ilçelerinde incelemelerde bulunuyor. Heyette bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Umarız selden kaynaklı maddi-manevi tüm zararlar bir an önce giderilir, bir daha bu tür bir felaketle karşılaşmayız. Çarpık yapılaşmaya dayalı anlayışın son bulmasını diliyoruz” dedi.

“ÇARPIK YAPILAŞMA SON BULSUN”

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirdiği CHP heyeti, sel felaketinin vurduğu Ordu ve ilçelerinde incelemelerde bulunuyor. Heyette bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Umarız selden kaynaklı maddi-manevi tüm zararlar bir an önce giderilir, bir daha bu tür bir felaketle karşılaşmayız. Çarpık yapılaşmaya dayalı anlayışın son bulmasını diliyoruz” dedi.

12 Ağustos 2018 Pazar 11:10
“ÇARPIK YAPILAŞMA SON BULSUN”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Grup Başkanvekili Özgür, Meclis idare amiri ve Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, PM Üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Samsun Kemal Zeybekve Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’den oluşan CHP Heyeti Ordu’da incelemelerde bulunuyor. Heyet tarafından hazırlanan rapor Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na sunulacak, kamuoyu ile paylaşılacak.

Veli Ağbaba, Özgür Özel ve Mustafa Adıgüzel gece boyunca yaptıkları incelemelerin ardından, heyette yer alan diğer milletvekilleri ile birlikte sabah saatlerinde CHP Ordu İl Başkanlığında basın toplantısı düzenlediler.

“DOĞA KATLEDİLİYOR”

“Bütün Ordu’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Umarız selden kaynaklı maddi-manevi tüm zararlar bir an önce giderilir. Bir daha bu tür bir felaketle karşılaşmayız. Çarpık yapılaşmaya dayalı anlayışın son bulmasını diliyoruz. Türkiye yıllardır bu anlayışla yönetiliyor. Bundan en fazla zarar gören ise Karadeniz Bölgesi. Dünyada eşi benzeri olmayan bir tabiata sahip Karadeniz Coğrafyasında yıllardan beri çarpık yapılaşma gerçekleştiriliyor. Doğa katlediliyor. Genel Başkan Yardımcımız ve Ordu Milletvekilimiz Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel ile İl Örgütümüzle Ordu’da yaşanılan felaketin sonuçlarını, zararların karşılanması ile ilgili süreci yakından takip edeceğiz. Eğer ihtiyaç duyulursa yeni heyetler göndereceğiz. Ordulularla dayanışma içerisinde olacağız. Tüm Ordululara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybeden yurttaşımıza da Allah’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

“DERELER KENDİSİNDEN ALINANI GERİ ALIR”

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise, “Aşırı yağışlardan kaynaklı sel, heyelan, göçüklerden oluşan bir felaket yaşandı. Ordu ve ilçelerinde incelemelerde bulunmak üzere ağırlıklı olarak bölge milletvekillerinden oluşan bir heyet oluşturduk. Heyetimiz gün boyunca hasarları yerinde inceleyecek, vatandaşlarla sohbet edecek, vatandaşların zararlarının karşılanması için devletin şefkatli elinin Ordu’ya uzanması, borçların alacaklarının bir an önce ödenmesi için çalışmalar yapacağız. Doğaya karşı yapılan haksızlıklara doğanın bir zaman katlanıp bir süre sonra bunun karşılığını verdiği yönündedir. Deniz kendisinden alınanı geri alır. Dereler kendisinden alınanı geri alır, fazladan verilenleri püskürtür. Çevre duyarlılığı olmadan yapılan yatırımlar, hafriyatların dere yataklarını doldurması, Karadeniz otoyolunun pek çok derenin denize ulaşımını kesmesi bu olumsuz görüntüleri ortaya çıkardı. Hayatını kaybeden yurttaşımıza taziye ziyaretinde bulunacağız. Meclisi harekete geçirmek için çalışacağız. Ordu’nun acısı acımızdır, kaybı kaybımızdır. Yaraların sarılması için yapılması gerekenler boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

(Bülten)

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ve Malatya Milletvekili Veli Ağbabaçarpık Yapılaşma
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