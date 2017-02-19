19 Şubat 2017 Pazar

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Çarmuzu Mahallesi sakinleri doğal gaz istiyor

Malatya’da merkeze bağlı Çarmuzu Mahallesinin sakinleri, mahallelerine doğal gaz bağlanmasını istiyorlar.

19 Şubat 2017 Pazar 13:37
Çarmuzu Mahallesi sakinleri doğal gaz istiyor
Mahalle sakinleri 200 imza toplayıp başvuru yapmalarına rağmen, özel doğal gaz firmasının 6 yıldır mahallelerine doğalgaz getirmediğini ileri sürdüler.
Bir araya gelerek seslerini duyurmaya çalışan mahalle sakinlerinden Muzaffer Palamut isimli vatandaş yaptığı açıklamada, “Yukarı mahallede herkesin evinin önünde doğal gaz var. Buraya da getirilmesini istiyoruz. Görüşmeye gittiğimizde bize yolunuz yok, o yüzden doğal gaz bağlanmıyor diyorlar. Bize daha önce buraya doğal gaz bağlanacağı yönünde söz verildi ama henüz bağlanmadı. Biz mahalleli olarak doğal gaz istiyoruz” dedi.
Mahalle sakinlerinden Mehmet Özer ise, “Burası Malatya’nın en eski mahallelerinden bir tanesi. Bu doğal gaz meselesinde genelde zayıf olan imar durumu gündeme getiriliyor. Bu mahalledeki insanların bu kadar mağdur olmalarının sebebi ne acaba. Arkadaşın da söylediği gibi bize söz verildi, bekliyoruz. Buradaki insanların bu mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyoruz.
Sami Alıcı isimli mahalle sakini de doğal gaz istediklerini kaydederek, “2 ay önce ben 200’e yakın imza topladım. Gaz şirketinin müdürüne gittim ve bizzat görüştüm. Dediler ki gelip orada keşif yapacağız. Ancak adamlar ne geldiler, ne de buraya baktılar. Kimse bu derdimizle ilgilenmiyor. Burayla kim ilgilenecek. Biz mahallemize doğal gaz istiyoruz. Üst mahallede var ama burada yok. Böyle bir mantık dışı durum olabilir mi” diye konuştu.
Bağlanmamasının nedeni imar yetersizliği
Malatyagaz yetkilileri ise Çarmuzu Mahallesi’ne doğal gaz bağlanmamasının nedeni olarak, imar yetersizliğini gösteriyorlar.
Şirket yetkilileri yaptığı açıklamada yakın zaman içerisinde mahalleye doğal gaz bağlanması için gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade ettiler.
İHA
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