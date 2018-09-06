Çanta satışları hareketlendi

Öğrencilerin olmazsa olmazlarından olan okul çantaları birbirinden farklı çeşit ve fiyatlarıyla raflardaki yerini aldı. Ucuz çantaların tercih edilmemesi konusunda velileri uyaran çantacılar, konuyla ilgili çeşitli önerilerde bulundu. Esnaflar, okul sezonu öncesi tüm işletmelerde bir heyecan olduğunu dile getirerek, “Bizim satışlarımız yıl boyu farklı seviyelerde devam eder ama okul başlangıcı tabii ki bizim için çok önemli bir dönem” şeklinde konuştular.

Çantaların farklı fiyat ve kalitelerde olduğunu belirten esnaflar, velilere ucuz çantalar konusunda uyarılarda bulundular. (Haber Merkezi-İHA) busabahmalatya.com