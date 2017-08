Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Canlı Hayvan Pazarı’nda da kurbanlıklar yerlerini almaya başladı. Şimdilerde kilo ile satılan ve kilosu 15 ila 19 lira arasında satılan büyükbaş hayvanlar alıcılarını bekliyor. Canlı Hayvan Pazarı’nda bulunan hayvanların hem et yönünden randımanlı hem de güvenilir olduğunu dile getiren Malatya Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma ve besiciler, Malatyalıları pazara davet ettiler.

Bu yıl pazarda canlı olarak tosunun kilosunu 19 liradan, düvenin kilosunu 17-18 lira arasından, ineğin kilosunu ise 15 liradan sattıkları dile getiren Başkan Kırma, Malatya'da besilerin yetiştirdiği hayvanların yüzde 60’ının randımanlı olduğunu söyledi.

KURBANLIK SAYISI YETERLİ

Pazarın her gün açık olduğunu vurgulayan Başkan Kırma, “Bizim sattığımız hayvanlarda et oranı oldukça fazla. Vatandaşlar gelsinler, piyasayı görsünler ona göre kurbanlık hayvanlarını alsınlar. Malatya'da kurbanlık yeterli düzeyde. Vatandaşımız pazara bir gün az büyükbaş veya küçükbaş hayvan geldiği zaman ‘hayvan yoktur’ bir gün de 5 tane daha fazla büyük ve küçükbaş hayvan geldiği zaman da ‘fiyat düşmüştür’ diye düşünüyor. Böyle bir şey yok. Pazarımız her gün açık. Pazarımız modern bir pazar. Belediyemiz bize çok güzel bir pazar yaptı. Pazarımızda vatandaşın bulabileceği bütün hayvanlar mevcut. Kurban kesecek olan vatandaşlarımızdan isteğimiz öncelikle gelip pazarı bir gezsinler, kurbanlık fiyatlarını görsünler ve aldanmasınlar” şeklinde konuştu.

4 YILDIR PAZARIMIZA HASTA HAYVAN SOKMUYORUZ

“Pazarda kimse aldanmaz. Burada alım-satım yapan insanların çoğu esnaf” diyen Başkan Kırma, şunları kaydetti:

“Satışı yapılan hayvanları da kiloya göre satıyorlar. Kilosuna göre de parasını alıp vatandaşa hayvanı teslim ediyorlar. Kurban alacaklardan talebimiz pazarı görmeden kurbanlık almasınlar. Malatya piyasasında hayvan yetiştiren yetiştiricilerimiz kaliteli hayvan yetiştiriyor. Hayvanların arpa ile besliyorlar. Daha önceleri hayvanlar otla besleniyordu ve ot ile beslenen hayvanların ise fazla randıman alınmıyordu. Şimdi ise yüzde hayvanlardan 60'a yakın randıman alınıyor. Dolayısıyla etin kilosu vatandaşa 30- 31 liraya geliyor. Bu satışlarda tabii ki pazarlık payı oluyor. 100 lira aşağı 100 lira yukarı olabiliyor. Malatya'nın büyük veya küçükbaş hayvanları randımanlı, dışarıdan gelen hayvanlar gibi değil. Çünkü Malatya hayvan yetiştiriciliğinde arpaya önem veriyor. Ayrıca burada satılan hayvanlar veteriner kontrolünden geçiyor. Hastalıklı hayvan pazarımız da kesinlikle yer almıyor. 3 veteriner burada görev yapıyor. 4 yıldır pazarımıza hasta hayvan sokmuyoruz.”

KURT DUMANLI HAVAYI SEVER

Kırmızı Et Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Besici Abbas Arslan, besicilerin para kazamadığını ileri sürdü. Yemin, samanın ve slaçın pahalı olduğunu ifade eden Arslan, “Yem çok pahalı, samanın kilosu da 50 kuruş, arpa bir lira 10 kuruş, bir torba fenni yem 55 lira, bir torba kepek 22 -23 lira. Slaç ve yem pahalı. Hayvanlar ne kadar ucuz olsa da yemden dolayı hayvanların maliyeti yükseliyor. Besici 19 liraya kurbancılar hayvanlarını satarsa başa baş kendini kurtarır, zarar etmez. Angusun kilosu 18 lira ve bu hayvan yurt dışından geliyor. Düvenin kilosu 17- 18 liradan satılıyor. Bizim üreticilerimize şunu söylemek istiyorum. Bayramda sahte paraya çok dikkat etsinler. Dolandırıcılara dikkat etsinler. Kurt dumanlı havayı sever ya. Bu ara sahteciler de çoğalır sahte para da çoğalır. Bayramda bunu piyasaya çok sürerler. Bizim üreticimiz bunları da dikkat etsinler. Allah razı olsun Tarım İl Müdürlüğü, küpesiz, pasaportsuz, sağlıksız hayvanın bir tanesini bile pazarına bırakmıyorlar. Biz de sivil toplum kuruluşları olarak yetkililerimizle birlikte koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Hepimiz birbirimize yardımcı oluyoruz” diye konuştu.





















MUTLU SARIGÜL