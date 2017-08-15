Derme Sulama Birliği’ne dün bir grup vatandaş giderek hakkını aradı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ve çevik kuvvetin müdahale ettiği olayda, Derme Sulama Birliği’ne ve geçtiğimiz aylarda Valilik tarafından açıklanan 94 sayfalık raporla beraber adı yolsuzluk ve usulsüzlükle anılan Başkan Abdullah Polat’a tepkiler dile getirildi.

“HEMEN ÜSTÜNÜ KAPATTILAR”

Üreticilerden Nusret Erkış, “Bizim mağduriyetimiz var. Battalgazi Karabağlar Mahallesi Demirci Sokak’ta ikamet ediyoruz. Gelin bahçelerimize bakalım. Bütün bahçeler kurudu. Diyorlar ki barajda su yok. Geçen sene bu baraja su düşmedi. Nasıl bir barajdan su bitiyor ben anlamıyorum. Biz Devlet Su İşlerine gittik. Oradaki memur dedi ki, ‘bu su kışın elektirik santraline verildi. Biz milletin mağdur edildiğini söyledik ama bizi dinlemediler’. Bunu yapanlar belli. Bu Başkan hakkında da Malatya’da bir yolsuzluk haberi çıktı. Hemen üstünü kapattılar. Artık hepimizin canına tak etti” diye konuştu.

Erkış, “Biz şimdi su istiyoruz; başka bir şey istemiyoruz. Buraya gelmek bizim hakkımız. Olaysız bir şekilde hakkımızı arıyoruz. Başkanla da görüştük ve hiç kimseyi takmıyor” ifadelerine yer verdi.

“BAŞKAN YALAN SÖYLÜYOR”

Üreticilerden Şahin Artık ise, “60 gündür su yok. Ağaçlarımız sadece 3 defa sulandı. Başkanın yolsuzluğu var. Milletvekillerinin de haberi var. Biz bunları istemiyoruz. Milletvekilini de başkanı da istemiyoruz. Allah’a havale ettik. Biz su istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Ağaçlarımızın 20 günde bir sulanması gerekiyor. Ama bizim 60 gündür suyumuz yok. Kimseye şikayet etmedik. Birlik Başkanı dedi ki, pazartesi günü su vereceğiz 20 gün aradan geçti su vermedi. Şimdi de utanmadan Cuma günü su verilecek diyor ama yine yalan söylüyor. Biz inanmıyoruz artık” sözlerini kaydetti.

“SU KANALA İNMEDİĞİ MÜDDETÇE GİTMEYECEĞİZ”

İkamet ettikleri yerde günlerdir su olmadığını söyleyen Bilal Kılıç, “Bizim 40 yıllık emeğimiz kurudu. Burada 80 yaşında adam var. Bu adam 120 ağacını kesmiş. Bir daha acaba yaşı el verecek mi, ömrü yetecek mi bir ağaç daha yetiştirsin. Yazık günah değil mi bize? Çoluk-çocuğumuzun rızkı kayboluyor. Sesimizi her yere duyurduk. Kimse çare bulamadı. Biz şimdi Devlet Su İşleri’nden geliyoruz. Müdürle konuştuk. Müdür diyor ben kanala suyu aktarmışım. 89’da aynı olay oldu. O zaman daha çok suyu yoktu. Yani suç hepsinde. Ama biz suçlu aramıyoruz. Derdimize çare bulunsun o kadar. Burada AKP hiç kaybetmiyordu. Ama kendileri bilir. Su kanala inmediği müddetçe biz buradan gitmeyeceğiz. Cuma gününe kadar bekleyeceğiz. Gerekirse bir ay burada bekleyeceğiz” dedi.

“ALLAH’A HAVALE EDİYORUZ”

Yine Battalgazi Karabağlar Mahallesi’nden Mehmet Ali Balta, “Ben Karabağlar Mahallesi Muhtarıyım. Beni Abdullah Polat’ın koruması dövdü. Su için geldik. Derdimizi anlatmaya çalıştık. Ama 3 aydır derdimizi anlatamıyoruz. Yönetici bulamıyoruz. Üstüne bir de dayak yedik. Burnumuz da kanadı. Üstümüzdeki kanı da görüyorsunuz. Biz bu yöneticileri Allah’a havale ediyoruz. Lütfen Cumhurbaşkanımız sesimizi duysun. Başka söyleyecek bir şeyimiz yok. Hem ağacımız kuruyor hem dayak yiyoruz. Böyle yönetim olmaz. Lanetliyoruz böyle bir yönetimi. 90 gündür hiç su verilmedi” diye konuştu.

“BAŞKAN 200-300 MİLYARLIK ARABA İLE GEZİYOR”

Üreticilerden Ramazan Balta ise, “Bahçemi gelip devlet görebilir. Devlet Su İşleri’ni aradık, görüştük. O da derdimize derman olamadı. Sıkıntıyı kendinde bulmadı. Bizi başka yerlere yönlendirdi. Sayın Bakanımız, sayın vekillerimiz bizi duysun. Sadece seçim günü bizi hatırlamasınlar. Malatya’nın ekonomisi kayısıdır. Kayısı da giderse Malatya bir çömdür. Kendi elleri ile AK Parti iktidarını deviriyorlar. Ciddi söylüyorum AK Parti kendi kendini devirecek ve bir daha da bu insanlara oy vermeyeceğiz. Bir Derme Sulama Başkanı 200-300 milyarlık araba ile geziyor. Dünyanın hangi ülkesinde yolsuzluk savunulmuştur. Böyle bir şey yok. Mustafa Toprak’ın alınmasının sebebi de budur. Millet siyaseti bilmiyor mu sanki. Köylüyü bu kadar gerizekalı yerine koymayın. Bu millet devrim yapmasını çok iyi bilir. Ben bir AK Parti üyesiyim ama Tayyip Erdoğan sesimizi duysun” ifadelerinde bulundu.

Mehmet Akif Şeker de, “Biraz önce Devlet Su İşlerine gittik. Bunun üçte bir suyu var dedi. Biz birliğe suyu verdik ama sulamıyor dedi. Başkanın sürekli kapalı sisteme geçmek istemesi yalan. Başkan ‘bu proje iptal oldu, çünkü buranın ömrü kısa’ dedi. ‘Kapalı sisteme geçilmeyecek’ dedi. Kanal yok, adam yok deniliyor. Yalan. Kanalları temizletin. Köylüyü alın temizletin. Hem kanal temizlenir hem köylünün geçimi sağlanır. ‘Biraz su gelince suyu gönderdim’ diyor” diye konuştu.

KÖYLÜ NE YAPSIN?

Yine Mehmet Özer de, “Görgü Mahallesi’nim delegesiyim. Burada 51 gündür benim suyum kesildi. Burada köylü, çiftçi benim bahçem kurudu diyor. Evi naspınlar. Birliğe olan borcu naspınlar. Köylü gelsin neyimi alacaksa alsın, bahçe zaten kurumuştur diyor. Sulamadığım suya neden para ödeyeyim diyor. Köylü bana şikayet ediyor ben de haklı bularak onların hakkını savunuyorum. Ben buraya gelip iletmeye mecburum. Şu ana kadar sadece bir ağaç sulandı” dedi.



TÜRKAN YILDIZ-MUTLU SARIGÜL

































