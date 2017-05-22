Balla ilgili açıklamasından sonra arı üreticilerinin tepkisini çeken Prof. Dr. Canan Karatay, “Baklava yemeyin” sözüyle de baklava satıcılarının tepkisini çekti. Karatay’a BUSABAH gazetesine konuşarak tepki gösteren baklava ustaları önemli açıklamalarda bulundu.

25 yıldan bu yana kadayıf ve baklava yaptığını dile getiren Bayram Aydın isimli esnaf, Prof. Dr. Canan Karatay’ın ‘baklava yemeyin’ sözüne katılmadığını ifade etti.

‘BAKLAVA YENİLMEZ’ DİYE BİR ŞEY YOK

Prof. Dr. Canan Karatay’ın bu açıklamasının satışları üzerinde herhangi bir etkisinin olmayacağını belirten Aydın, “Baklava yenilmez’ diye bir şey yok. Eğer baklava yenilmeseydi Antepliler hiç baklava üretmezlerdi. Biliyorsunuz ünlü olan baklava ustalarının neredeyse tamamı Antepli. Belki Karatay, glikoz kullanıldığı için bu açıklamayı yapma gereğini duydu. Ama baklavacıların tamamına bunu yansıtması yanlış oldu. Baklavaya glikoz katmayıp, bol fıstıklı ve temiz yapanlar çoğunlukta. Özellikle biz ev baklavası yapıyoruz. Canan Karatay Hoca, bundan önce de balla ilgili bir açıklama yapmıştı. Bal tüketilmemesi gerektiğini söylemişti. Bunun da yine glikoz nedeniyle yaptığını düşündük. Baklavayla ilgili açıklamasını da aynı nedene bağlıyoruz. Canan Karatay’ın bu açıklamasının sektörümüzü fazla etkileyeceğini düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

BU AÇIKLAMAYA KATILMIYORUM

Baklavanın tatlıların en güzeli olduğunu söyleyen Cengiz Aydın isimli esnaf da, “Baklava tatlıların en güzeli. Ramazan ayında tüketilmese ne zaman tüketilecek. Karatay’ın baklavayla ilgili açıklamasına katılmıyorum. Ben de bu açıklamanın satışlara yönelik etkisinin olmayacağını düşünüyorum. Her şey yerine göre çok olmamak kaydıyla tüketilmeli. Böylece hiçbir zararının olmayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

SEKTÖRE CÜZİ BİR ETKİSİ OLUR

Canan Karatay’ın sonuçta bir bilim insanı olduğunu belirten Yılmaz Uçar isimli esnaf ise, şunları kaydetti:

“Canan Karatay sonuçta bir bilim insanı. Bunların yaptığı araştırmalar neticesinde söylediği sözler olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir gerçeklik de var: ‘Her şeyin fazlası zarar, azı karar’ diye atasözümüz de var. Çok aşırı tüketilmediği sürece zararının olmayacağına inanıyorum. Ben kendi adıma konuşuyorum. Yıllarca tüketiyorum, ama az tüketiyorum, bana zararı olmadı. Benim oğlum tereyağı yemez. Tereyağı yemesi için de ben baklavayı ona yediriyorum. Ve bundan da mutlu oluyorum. Canan Hoca’nın kendisi de ‘tereyağını bol bol tüketin’ diyor. Ben oğluma baklava sayesinde tereyağını yedirmiş oluyorum. Canan Karatay’ın bu açıklamasından sonra insanların kafasında mutlaka olumsuz bir şey oluşabilir. Ama bizler de insanların zarar görmemesi, sağlıkları bozulmasın diye kaliteden taviz vermiyoruz. Bu yüzden de bu tür açıklamaların baklavacılık sektörüne çok cüzi bir etkisinin olacağını düşünüyorum. Canan Hoca bu açıklamasıyla bir nevi şekere karşı olan tavrını biraz daha meşrulaştırdı. Bence insanların çok daha önemli bir sorunu var o da hareketsizlik.”















MUTLU SARIGÜL