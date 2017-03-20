Çanakkale Zaferi’nin 102’nci yıldönümü nedeniyle Eğitim-Bir-Sen Malatya Şubesi bir basın açıklaması düzenledi. Sendika binasında gerçekleştirilen basın açıklamasını Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No’lu Şube Başkanı Kerem Yıldırım yaptı.

Bugün, 102 yıl önce vatanı işgal etmek amacıyla birleşen 7 düvelin, bütün güç ve imkânlarıyla yaptıkları saldırılara karşı, şahadetleri dinin temeli olan ezanın, bu gök kubbede ilelebet yankılanması için yüz binlerce can vererek kazanılan Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü olduğunu dile getiren Başkan Yıldırım, vatan, millet, istiklal ve istikbal için seve seve can veren şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.

MİLYONLAR OLUP DİRİLDİK

O gün yüz binlerin şehit verildiğini hatırlatan Başkan Yıldırım, “Çanakkale Zaferi, milletimiz için bir hayat memat meselesi, millî mücadeleye giden yolda çok önemli bir kilometre taşı, tarihte eşine az rastlanan kahramanlık destanlarından biri; milletimizin yeniden dirilişinin destanıdır. O gün yüz binleri şehit verdik, sonra ve işte şimdi milyonlar olup dirildik. Çanakkale ruhunu yaşanır kıldığımız her durumda diriliş coşku ve iddiamız sürecektir. Çanakkale ruhundan ilham alan milletimizin, ölümüne bir direnişle istiklalini koruyacağını 15 Temmuz ihanetini püskürterek göstermiş olması önemlidir. Bağımsızlığı, imanın vazgeçilmez hattı kabul eden milletimiz, ‘Çanakkale geçilmez’ diyerek, düşmana, işgale, sömürüye, zulme teslim olmayan kararlılığını bütün dünyaya ilan etmiştir. Çanakkale Zaferi, bütün zamanların ve ulusların dimağına, tarihin asla silinemez mürekkebi olan kanla yazılmıştır. Çanakkale, namus, iman ve özgürlüğünü müdafaada taviz vermeyen milletimizin tahammülünün son sınırlarını da aşan savaşının onur, tarihimizin iftihar tablosudur” şeklinde konuştu.

ÇANAKKALE, İNSANLIK ONURUNUN YENİLMEZLİĞİDİR

Çanakkale Savaşı’nın bir neslin değil, bütünüyle bir milletin savaşı olduğunu söyleyen Başkan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Çanakkale, ölmekten korkmayan bir ruh yüceliğinin, öldürmekten çekinmeyen sefil ruhları bozguna uğratmasıdır. Çanakkale, insanlık onurunun, İslam kardeşliğinin, emperyalist zorbalara karşı dayanışmanın aşılmazlığı, geçilmezliği, yenilmezliğidir. Çanakkale, bu topraklar üzerinde yaşayan halkların gerçek anlamda ‘Millet’ ve Anadolu’nun bu milletin ebedî vatanı olduğunun bir kez daha tescili olmuştur. Çanakkale Zaferi, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ‘Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor-Bir hilâl uğruna ya Rab ne güneşler batıyor!’ mısralarında ifade ettiği iman kudretinin, insanın canı dahil dünyalık her şeyinden vazgeçtiği duygunun yenilmezliğiyle kazanılmıştır. Çanakkale, bir sınıfın, kesimin, kuşağın veya neslin değil, bütünüyle bir milletin savaşıdır. Çanakkale’de Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, Arap’ı ile milletimiz bir bütün olarak mücadele vermiş, vatan söz konusu olduğunda aidiyetlerin hiçbir önemi olmadığının en güzel örneğini sergilemiş; din, vatan, namus tehlikeye girdiğinde canın, malın hiç düşünülmeden verilebileceği ortaya konmuştur.”

DEĞERLERİMİZE DAHA ÇOK SARILMALIYIZ

Başkan Yıldırım, “Küresel emperyalizmin yüzyıl aradan sonra taşeron terör örgütleriyle birlikte bölgenin haritasını yeniden çizme arayışına girdiği, etnik ve mezhebi duyarlılıklardan kaos meydana getirmeye çalıştığı bir dönemde, sınırlarımızın dışında derin operasyonlar yapılırken, içeride kanlı terör eylemleriyle meydana getirilen kargaşayı kaosa döndürmek için fitneyi yaygınlaştırmaya çalışanlara inat, Çanakkale’yi geçilmez kılan değerlerimize daha çok sarılmalıyız. 102 yıl önce bağımsızlığa, imana, inanca ve medeniyete yönelik, yedi düvele karşı bütün bedenini, gücünü, idrakini ortaya koyarak verilen direnişi örnek almalıyız. İnanmışlığın, adanmışlığın zirvesi olan Çanakkale’yi ölümsüzleştiren bu ruha bugün her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır. Bizi ‘Büyük Türkiye’ ve ‘Adil bir dünya’ idealine taşıyacak olan bu ruhtur” diye sözlerini tamamladı.

MUTLU SARIGÜL