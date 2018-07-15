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CAN PAHASINA MÜDAFAA

MÜSİAD Malatya Başkanı Hüseyin Kalan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Türk milletinin, devletin ve ülkenin birliğini bozacak hiçbir girişime müsaade etmeyeceğini, 15 Temmuz’daki şanlı duruşun, bunu tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Kalan, “15 Temmuz gecesi milletimiz, hiçbir bahanenin ardına gizlenmeden, yaşlı, genç, kadın, erkek demeden darbecilerin karşısına çıkmış ve canı pahasına vatanını müdafaa etmiştir” dedi.

CAN PAHASINA MÜDAFAA

MÜSİAD Malatya Başkanı Hüseyin Kalan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Türk milletinin, devletin ve ülkenin birliğini bozacak hiçbir girişime müsaade etmeyeceğini, 15 Temmuz’daki şanlı duruşun, bunu tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Kalan, “15 Temmuz gecesi milletimiz, hiçbir bahanenin ardına gizlenmeden, yaşlı, genç, kadın, erkek demeden darbecilerin karşısına çıkmış ve canı pahasına vatanını müdafaa etmiştir” dedi.

15 Temmuz 2018 Pazar 11:02
CAN PAHASINA MÜDAFAA

Başkan Kalan, şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin en kanlı saldırılarından biri olan 15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkemizin tarihine kara bir leke olarak yazılmıştır. FETÖ’nün organize ettiği bu kanlı saldırı, şanlı Türk Milleti’nin güçlü iradesiyle bertaraf edilmiş, eli kanlı FETÖ militanları hain emellerine ulaşamamıştır. 15 Temmuz gecesi milletimiz, hiçbir bahanenin ardına gizlenmeden, yaşlı, genç, kadın, erkek demeden darbecilerin karşısına çıkmış ve canı pahasına vatanını müdafaa etmiştir.

15 TEMMUZ ZAFERİ, DEMOKRASİNİN TEMİNATIDIR

Darbelerin ve seçilmiş hükümetleri devirmeye yönelik her türlü girişimin, ülkeye ne denli büyük zararlar verdiğini, uzun yıllar boyunca kapanmayan yaralara sebep olduğunu en iyi bilen, en acı şekilde tecrübe eden ülkelerden biri Türkiye’dir.

Türk milletinin 15 Temmuz gecesi azmiyle, inancıyla, kanıyla kazandığı demokrasi zaferi,  yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada demokrasinin yaşaması için bir teminattır. Tüm ülkelerin bu zafere sahip çıkması, hiçbir inanca ve ideolojiye sığmayan bu kumpasa karşı tavır alması ve lanetlemesi gerekmektedir. Ancak darbe girişimi ve ertesi, bizlere, bu kumpasın yalnızca FETÖ ile sınırlı olmadığını, birçok bileşeni olduğunu da açıkça gösterdi. Öyle ki, Batı’nın, medya organları üzerinden ve siyasetçilerin söylemleriyle demokrasi ve insanlık sınavından geçemediklerine şahit olduk.

O kara gecede gördük ki, Türk Milleti, vatan söz konusu olduğunda hiçbir engeli tanımıyor, ezip geçiyor. Hedeflerimize, dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olma tasavvurumuza da bu kararlılıkla ilerleyeceğiz.  Yıllar içinde emekle, azimle çalışarak kazandığımız başarılarımızın birkaç terörist ve onların destekçileri aracılığıyla yerle bir olmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu vesileyle, 15 Temmuz’un ikinci yıldönümünde, Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı sürece minnetle anılacak olan 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.” (Bülten)

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MÜSİAD Malatya Başkanı Hüseyin Kalan15 Temmuz
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