Kentte dün yaşanan yağmur, şoförlere, vatandaşlara ve esnaflara çileli saatler yaşattı. Altyapı eksikliklerinin olması sıkıntılara neden olurken, yapılan inşaat ve kazı çalışmalarından akan çamur da duruma eklenince vatandaşlar isyan etti.

“ADIM ATILACAK YER YOK”

Çamurdan dolayı yürüyemediklerini söyleyen vatandaşlar, belediyenin her yeri kazdığını, ancak bir türlü altyapı çalışmalarının sağlıklı bir hale getirilemediğini söylediler. Vatandaşlardan Emine Kızıl, “Şu an Çöşnük’te gerçekten çamurdan dolayı adım atılacak yer yok. Biz bu çileyi yaşamak zorunda değiliz. Belediye her yeri kazdı bıraktı. Bir de inşaat çalışmaları var. Hal böyle olunca yağmur yağdığında yağmur suyu yerine çamur akıyor gördüğünüz gibi” dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Çöşnük Mahallesi’nde yaşanan bu sıkıntıyla beraber Fahri Kayahan’da ve kentin birçok noktasında da aynı durumun yaşandığı öğrenildi. Sosyal medyadan fotoğraflar paylaşıp isyan eden vatandaşlar, “Malatya değil çamur deryası”, “Belediye işini yapsın, Malatya’yı su basmasın”, “Ne zaman bitecek bu çile?” gibi ifadelerde bulundu.















SELAHATTİN BAYRAK