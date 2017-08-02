Türkiye genelinde böbrek hastalarının sayısı yaklaşık 100 bini buldu. Haftada 3'er kez 4'er saat diyalize girmek zorunda olan böbrek yetmezliği yaşayan hastaların tek umudu ise kendilerine uygun organı bularak sağlığına kavuşmak. Organ bağışının düşük olduğu Türkiye'de organ nakli bekleyen hastalar, organ bağışının teşvik edilmesi için yardım bekliyor. Malatya’da da birçok hasta organ nakli bekliyor.

ÇOK SIKINTIMIZ VAR

Diyalize giren hastalar için gönüllü olarak çalışan ve kendisi de böbrek nakli bekleyen Şanlıurfalı Necmettin Apaydın, "Tüm hastaların birçok sorunu var. Bazı arkadaşlarımız durumundan dolayı çalışamıyor. Çünkü yüzde 90 özrü olanlar var. Hiç kimse işe almıyor. Günlük diyalize girdiği 4 saati kayboluyor. Burada arkadaşlarımız zor durumda kalıyor. Tüm Türkiye'de diyaliz hastaları çok zor durumda" dedi.

CAMİLERDE, HUTBELERDE ANLATSINLAR

Diyanet İşleri Başkanlığına çağrıda bulunan Apaydın, "Biz diyoruz ki Hükümet, Sağlık Bakanlığı bunu gündeme getirmelidir. Diyanet İşleri Başkanıyla istişare edip camilerde, hutbelerde organ bağışının sevap mı, helal mı, haram mı, doğru mu, yanlış mı veya nakil olduktan sonra böbreğini veya ciğerini veren hasta kötü oluyor mu, olmuyor mu bunları gündeme getirip bu işe bir çare bulmaları gerekiyor. Biz genciz, dinamiğiz, enerjiğiz. Ama yaşlı insanlarımız bitik durumda. Bugün bizler hastalıklarla mı uğraşalım. Diğer sorunlarımızla mı uğraşalım" diye konuştu.

İHA