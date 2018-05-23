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CAMİLER MİS GİBİ OLDU

Darende Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle ilçede bulunan camileri tek tek temizliyor.

CAMİLER MİS GİBİ OLDU

Darende Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle ilçede bulunan camileri tek tek temizliyor.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:53
CAMİLER MİS GİBİ OLDU

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, “Temizlik imandan gelir” dedi.

RAMAZAN AYINA ÖZEL TEMİZLİK

Camilerin önemine dikkat çeken başkan Eser, “Camilerimiz bizler için çok önemli, ibadetlerimizi yaptığımız mekanlar. Üç yıl önce başladığımız bu uygulama halen devam etmektedir. Ramazan ayına özel ilçemizdeki tüm camilerin temizliği belediyemizce yapılarak vatandaşlarımızın Ramazan ayı boyunca temiz bir ortam içerisinde ibadetlerini yapmalarını sağlamaktır. Temizlik İmandan gelir düsturu ile ibadethanelerimizi temiz tutmayı ve ibadetlerimizi huşu içerisinde yapmayı diliyorum” şeklinde konuştu.

Uygulamadan son derece memnun olduklarını ifade eden cami cemaati ise belediyeye teşekkür etti.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
DARENDE BELEDİYESİCamilerTemizlik
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