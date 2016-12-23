23 Aralık 2016 Cuma

Cami’inin yapımı iptal edildi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, belediye binası yanında temel aşamasında olan Mehmet Kavuk Cami’inin yapımını iptal ettiklerini açıkladı.

22 Aralık 2016 Perşembe 19:11
Cami’inin yapımı iptal edildi
Başkan Çakır, 2012 yılında projelendirilen ve iş adamı Mehmet Kavuk’un yapımını üstlendiği caminin yapımının iptal edildiğini, yerine belediye binası yanındaki mevcut caminin yıkılarak 5 bin kişilik modern ve klasik çizgilere sahip mimaride bir cami yapacaklarını ifade etti.

“Mehmet Kavuk Cami’nin yapımını iptal ettik”
Malatya Büyükşehir Belediye binası yanındaki mevcut Sümer Cami’nin yıkılıp yerine yeni bir caminin yapılması için gerekli imar düzenlemesi kararının belediye meclisinden çıktığını ifade eden Belediye Başkanı Çakır, “Büyükşehir binamızın arkasında bulunan alana yapılması planlanan cami yapımı iptal edildi. Orası temel aşamasındaydı. Alınan kararla Mehmet Kavuk Cami’nin yapımını iptal ettik. Tabi bu bölgeye, ihtiyaçlara cevap verecek bir cami için çalışmalara başladık. Mevcut Sümer Cami’miz biraz küçük ve ihtiyaca cevap vermiyor. Sümer Cami’ini yıkarak yerine yeni bir cami yapacağız. Mevcut caminin yıkılıp yerine yeni bir cami yapılması için gerekli imar düzenlemesi kararı belediye meclisimizden çıktı” ifadelerini kullandı.
-“Camimiz modern ve klasik çizgilere sahip mimaride olacak”
Başkan Çakır, yeni yapılacak caminin modern ve klasik çizgilere sahip mimaride yapılacağını belirterek, “Yeni yapılacak camimizin projesi belli oldu. Camimiz modern ve klasik çizgilere sahip mimaride olacak. Kapasitesinin 5 bin olmasını planlıyoruz. Tabi orası yoğunluğu olan bir bölgemiz özelikle ramazan ayında ve Cuma günleri ihtiyaca cevap vermiyordu. Yeni yapacağımız cami inşallah ihtiyaca cevap verecek nitelikte olacak”diye konuştu.
İHA
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