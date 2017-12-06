Çok uzun bir süredir kullanımda olmayan Halk Kütüphanesinin akıbeti merakla bekleniyordu. Önce restore edileceği belirtildi ve tadilata alındı; binlerce lira para harcandı. Sonra konu yılan hikayesine döndü. Kamuoyunun busabahmalatya.com/haberleri/g%C3%BCndem" target="_blank" title="gündem">gündemini bir dönem çok meşgul eden kütüphanenin akıbetinin ne olacağı ise malatya" target="_blank" title="Malatya">Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 2017 Mart Ayı 2. Olağan Toplantısında belli oldu. Halk Kütüphanesinin ve Kernek Camisi’nin yıkılacağı, yerine de ibadet ve yeşil alan düzenlemesi yapılacağı bildirildi.

TEPKİ YAĞDI

Bu anlamda kentin kültürel geçmişini yok edeceği düşüncesiyle bu karara tepkiler yağdı. Özellikle Kernek Camisi’nin Malatya için önemli bir değer olduğu belirtildi ve caminin yıkılması istenmedi. Yine Halk Kütüphanesi ile ilgili ise ciddi emeklerin verildiği ve harcamaların yapıldığı ifade edildi. Bu şekilde israf yapıldığını belirten vatandaşlar, Meclis kararının gereksiz olduğunu söylediler.

RESMEN İSRAF!

Öte yandan konuyla ilgili yorumlar yapan vatandaşlar, özellikle cami konusunda sıkıntılar yaşadıklarını belirttiler. Vatandaşlardan Cumali Mercan, “Açıkçası biz bu caminin yıkılmasını ve büyük bir cami yapılmasını istiyoruz. Bu Halk Kütüphanesini restore etmek için de binlerce lira harcadılar. Sonra cami yıkılacak dediler çalışmaları durdurdular. Çok uzun sürdü o çalışmalar. İsraf resmen. Ama diğer taraftan bakıldığında daha geniş bir camiye de ihtiyacımız var” diye konuştu.

Vatandaşlardan İsmet Sarıcı ise, “Cemaat camiye sığmıyor. O harcanan paralar cemaatin kesesinden çıkıyor. Kütüphane sallanıyordu, yaptılar, bu defa da yıkacaklar. Yazık, günah!” dedi.

AYLAR GEÇTİ…

Kenan Koyunoğlu da, “Bu kütüphane için az buz para harcanmadı. Çalışmalar bitmek bilmedi. Sonra her şey iptal edildi. Biz buranın yıkılmasını ve bir an önce cami yapılmasını istiyoruz. Ama keşke bu kadar para harcanmasaydı. Kernek’in adına yakışır bir cami olması lazım. İnanın vakit namazlarında bile caminin içi doluyor. Buraya Vali, Belediye Başkanı, Müftü geldi Cuma namazına; bu caminiz yıkılacak dediler. 3 ay önce geldiler ve o zaman dediler ki bu ayın sonunda bu cami yıkılacak. Verdikleri sözün üzerinden 3 ay geçti ama sözlerini tutmadılar. Sorduğumuzda ‘arsalar birleştirilemedi’ diyorlar” diyerek Kernek’in sıkıntılarını anlattı.



































TÜRKAN YILDIZ