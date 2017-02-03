03 Şubat 2017 Cuma

Cami saldırısını kınadı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sami Payza, Kanada’nın Quebec kentinde Müslümanlar tarafından cami olarak kullanılan Quebec City İslam Kültür Merkezine gerçekleşen alçakça terör saldırısına ilişkin kınama mesajı yayımladı.

02 Şubat 2017 Perşembe 13:25
Cami saldırısını kınadı

  Payza açıklamasında, “İbadetlerini gerçekleştirmekte olan masum sivilleri hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatlarını kaybeden Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilerim” diyerek şu ifadelere yer verdi.

GÜÇ BULDUĞUNUN GÖSTERGESİDİR
  “İnsanlıktan çıkmış mahlûkların, hoşgörüden uzak, farklı din ve ırktan kişilere tahammülsüzlüğü dünyanın hiçbir yerinde kabul edilebilecek bir durum değildir. Camiler ve mabetler en kutsal mekânlardır, hangi dinden ve inançtan olursa olsun kutsal mekânlara saldırı düzenlemek hiçbir dinin, vicdanın ve aklın asla kabul etmeyeceği bir durumdur. Bu hain ve kalleşçe saldırıların failleri, emperyalistler, Siyonistler ve onların politikalarını uygulayan devletlerden güçlerini almaktadırlar. Amerikan rejiminin yeni başkanının bazı Müslüman ülkelerine giriş yasağını başlatmasından hemen sonra bu saldırının gerçekleşmesi, İslam karşıtlarının nasıl güç bulduğunun göstergesidir. Müslüman devletlerden beklentimiz bir araya gelerek her geçen gün artmakta olan İslamofobi karşısında güç birliği yapmaları ve bu çirkin saldırıya gereken tepkiyi göstermeleridir. Terörle mücadelenin yükseldiği günümüzde özellikle din üzerinden toplumu ayrıştırmak isteyenlerin korkak eylemleri amacına hiçbir zaman ulaşamayacaktır” ifadelerinde bulundu.

HABER MERKEZİ
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