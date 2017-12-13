İnönü Üniversitesi Camiİ için kermes gerçekleştirildi. İnönü Üniversitesi Mediko-Sosyal Tesisleri karşısında düzenlenen kermese İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr. Abdulkadir Bozkurt, Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Rektör danışmanlarından Yrd. Doç. Dr. Cemal Koyunoğlu, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, dekan yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Birsin ve öğrenciler katıldı.

Kermesin açılışından önce konuşan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, cami projesinin gündeme geldiği andan itibaren öğrencileri kendiliğinden bir araya geldiklerini söyledi.

HOCALARIMIZIN EŞLERİ DESTEK VERDİ

İki hedeflerinin olduğunu dile getiren Prof. Dr. Karaman, “Ev hanımları da bu konuya katılarak destek verdiler. Hocalarımızın eşleri destek verdi. Hatta üniversitenin dışındaki bazı hayır sahipleri buraya malzemeler göndermek suretiyle bu etkinliğe katkıda bulundular. Bizim burada iki hedefimiz var. Birinci hedef caminin, üniversitemiz öğrencileri tarafından gençler tarafından sahiplenilmesidir. Bu güzel bir örnek oldu hakikaten sahiplendiklerini ispatladılar. İkincisi de çam sakızı çoban armağanı kabilinden olsa öğrencilerimiz bu temiz helal kazançlarından üç, beş kuruş da olsa camimizin temeline girerse inşallah bu çalışmalar daha da bereketli olur” diye konuştu.

İNŞALLAH TAMAMINA ERER

Kermesin güzel de olsa çok güzel bir hareket olduğunu anımsatan Prof. Dr. Nusret Akpolat da, “Böyle gönülden kopan bir etkinlik ile küçük bir katkı da olsa bu harç da küçük bir katkımız da olsa güzel bir harekettir. İnşallah bu gayretiyle tamamına erer. Rabbim orada hızlı bir şekilde tamamlayıp namaz kılmayı nasip etsin. Hayırlı olsun diyelim” şeklinde konuştu.

Kurdele kesiminin ardından protokol kermes alanını gezerek alışverişte bulundular.

MUTLU SARIGÜL