Üniversite kampusuna yapılacak olan Merkez Cami'ye ilişkin açıklamalarda bulunan Dekan Karaman, yapılması planlanan ve projesi hazırlanan caminin bir katma değer olduğunu dile getirerek, “Caminin temeli atılmak üzere bütün hazırlıklar tamamlandı. Proje üzerinde son rötuşlar yapılıyor. Cami önce üniversitemize hitap edecek” dedi.

UYGULAMA CAMİSİ OLACAK

Caminin uygulama camisi olacağına dikkat çeken İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, “Tabi Malatya ve bölgesine de hitap edecek ama esasta İlahiyat Fakültesi’nin uygulama camisi olacak. Bizim öğrencilerimiz uygulamaya ait olan derslerini bu camide de görebilecekler. Cami bu anlamda bizim öğrencilerimiz için de bir laboratuvar niteliği de taşıyacağını ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİMİZ SAKİN BİR YER ARIYOR

Dekan Karaman, yapılacak olan caminin Türkiye'deki diğer büyük camilere göre farklı bir özelliğini olduğuna değinerek, "Biz bu camiyi projelendirirken, başta sayın rektörüm ve üst yönetim olmak üzere şöyle yola çıktık. Caminin bir ibadet mekanı var. Projenin yüzde 50'lik kısmı bu ibadet mekanını dizayn ediyor ama yüzde 50'lik kısmı da öğrenci merkezlidir. Yani öğrencilerimize ait burada okuma, çalışma odaları, öğrencilerimiz ihtiyaçlarını giderebileceği ayakkabı tamir ettirebileceği, çayını içebileceği aynı zaman da öğrencimizin ihtiyaç duyacağı iş yerleri de orada olacak. Öğrencilerimiz oraya geldiğinde sporunu yapabilecek. Yeri geldiğinde ders çalışabilecek. Okuma salonları olacak. Sınav döneminde biliyorsunuz öğrencilerimiz sakin bir yer arıyor. Dolayısıyla burada birkaç okuma odamız olacak. Bu kısımlar tüm üniversite öğrencileri için geçerlidir. Ama ilahiyat fakültesi öğrencileri aynı zamanda ibadet mekanında uygulamayla ilgili de çalışabilecekler. İbadetlerini yapmak isteyenler, rahatlıkla yapabilecek” ifadelerini kullandı.

ÜÇ YILDA TAMAMLAMAK İSTİYORUZ

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, “Cami inşallah tamamlandığında üniversitemize böyle bir katma değer getirir. Genelde üniversite özelde İlahiyat Fakültesi için de böyle güzel bir proje olacak inşallah. Rektörümüzle yaptığımız değerlendirmede üç yılda tamamlamak istiyoruz. Ama üç yıldan da daha az zamana çekebilirsek biz bunu başarı olarak kabul ederiz" şeklinde konuştu.

İHA