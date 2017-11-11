Bakan Soylu, “Cumhurbaşkanımızın doğrudan bana talimatı oldu, gerekli hazırlığı yapıyoruz “ dedi ve Trafik Kanunu ile ilgili yönetmeliği de kaldıracaklarını ifade etti. Soylu, “Bir standart gelecek, standartlar çerçevesinde serbestlik sağlanacak. Cam filmi nedeniyle düzenleme netleşene kadar ceza kesilmeyecek” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Soylu’dan sonra yaptığı açıklamasında ise; “Yasak yanlış. Mağduriyet olmamalı. Gerekli düzenlemenin yapılması için talimat verdim” diye konuştu.

HABER MERKEZİ