11 Kasım 2017 Cumartesi

Cam filminde serbestlik olacak mı?

Uzun zaman sonra arabalardaki ‘cam filmi’ yasağı ile ilgili olarak beklenen açıklama yapıldı. Bir televizyon kanalında konuşan İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuyla ilgili olarak talimatı olduğunu söyledi.

11 Kasım 2017 Cumartesi 11:59
Cam filminde serbestlik olacak mı?

  Bakan Soylu, “Cumhurbaşkanımızın doğrudan bana talimatı oldu, gerekli hazırlığı yapıyoruz “ dedi ve Trafik Kanunu ile ilgili yönetmeliği de kaldıracaklarını ifade etti.  Soylu, “Bir standart gelecek, standartlar çerçevesinde serbestlik sağlanacak. Cam filmi nedeniyle düzenleme netleşene kadar ceza kesilmeyecek” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Soylu’dan sonra yaptığı açıklamasında ise; “Yasak yanlış. Mağduriyet olmamalı. Gerekli düzenlemenin yapılması için talimat verdim” diye konuştu.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahCam Filmi

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