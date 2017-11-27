27 Kasım 2017 Pazartesi

'Cam filmi' tartışmalarında son nokta!

Gündemden düşmeyen 'cam filmi' açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cam filmi tartışmalarına son noktayı koydu.

27 Kasım 2017 Pazartesi 10:56
'Cam filmi' tartışmalarında son nokta!

  MKYK toplantısında, Hükümetin gündemindeki tüm konular masaya yatırılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da araçlardaki 'cam filmi' tartışmalarına yanıt verdi.

Bakan Soylu, “Bu konuda biri İçişleri Bakanlığı’nı, diğeri Sanayi Bakanlığı’nı ilgilendiren iki ayrı yönetmelik var. Biri cam filmin kullanımını, diğeri üretimini ilgilendiriyor. Şimdi iki bakanlık olarak, bu yönetmelikleri birbirine uyumlu hale getiriyoruz. Normalde zaten ceza kesiliyordu. Cumhurbaşkanımızın uyarısı üzerine, yeni düzenleme yapılana kadar ceza kesilmesini durdurduk. Yeni yönetmelik çıkana kadar ceza kesilmeyecek” diye konuştu.

HABER MERKEZİ
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