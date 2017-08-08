Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle Malatya’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin 10 derece üzerinde seyrediyor. Meteorolojinin verilerine göre hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülürken, termometreler ise 54 dereceyi gösteriyor. Sıcak havada vatandaşlar sokağa çıkmaya bile korkarken, inşaat işçileri sıcak havada ter akıtmaya devam ediyor.

Sıcak havaya rağmen mesaisini sürdüren işçilerin kimi demir düzleme, kimi beton dökme, kimi ise duvar örme gibi zor işleri aksatmadan yapmaya çalışıyor.

Sıcak havayla bir de inşaat betonunun sıcağı birleşince çalışanlar gün içerisinde 3-4 kez soğuk su ile duş almak, 5-6 kez ise kıyafet değiştirmek ve litrelerce su tüketmek zorunda kalıyor. 10 yıldır inşaat işlerinde çalışan 47 yaşındaki Suat Demir, çok zor bir iş yaptığını belirterek, "Malatya’da hava çok sıcak. Ancak biz işimizi yapmak ve akşam olduğunda evimize ekmek götürmek zorundayız. Güneşin alnında sıcaklık kimi zaman 60 dereceleri buluyor. Sıcaktan korunmak için açık renkli elbiseler giyiyoruz. Yazın sıcak, kışın ise tam tersi çok soğuk. Mecbur kalıyorsunuz ekmek davası için çalışıyoruz. Artık vücut alıştığı için bir nevi de bu işi yapmak hoşumuza gidiyor" dedi.



“Çalışmaya mecburuz”

7 yıldır inşaat işinde çalışan Mustafa Uğur (40) ise sıcakta çalışmanın çok zor olduğunu, ancak ekmek parası için çalışmak zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Her gün 5-6 kez kıyafet değiştiriyoruz. Gördüğümüz yerde suya giriyoruz. Çok fazla su tüketiyoruz. Ancak bu işi yapmaya mecburuz. Asfaltın sıcağıyla inşaatın sıcağı birleşince inanılmaz sıcak oluyor. Ama ne yaparsın çalışmaya mecburuz" diye konuştu.

İHA