Çalışmalar hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, MASKİ’nin sorumluluk alanında olan tüm bölgelerde çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Kış aylarında özellikle yağmur sularını tahliye etmede kolaylık sağlamak ve oluşabilecek su birikintilerinin önüne geçmek için yapılan çalışma ile mevcut bölgede sorunun önüne geçtik. Şehir genelinde ihtiyaç duyulan her noktada yağmursuyu hattı projesini hayata geçireceğiz. Su birikintilerinden kaynaklı sorunlar için kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz” ifadelerine yer vererek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu kapsamda Kömür Tevzide 540 metre 800’lük yağmursuyu hattı ve 9 adet muayene bacası çalışmalarımızı tamamladık. İl sınırlarımız içinde bulunan tüm bölgelerimizin modern bir alt yapıya kavuşması ve şehrimizdeki mevcut yağmursuyu ağımızı genişletmek için çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

HABER MERKEZİ