Artık, Akçadağ ilçesi Doğanlar Mahallesi elektriksiz kalmayacak. Fırat EDAŞ, Malatya'nın Akçadağ ilçesi Doğanlar mahallesine bağlı 9 sokakta ve ilçenin farklı noktalarında 550 elektrik direğini yenileyerek, kapalı kablo şebeke yenilemesi ve aydınlatma çalışmasını tamamladı. Yıllık yatırım planı doğrultusunda gerçekleşen söz konusu yenileme çalışmaları dolayısıyla, ilçe sakinleri bu kış elektrik kesintisi yaşamayacak.

Konuyla ilgili açıklamaya yapan Fırat EDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Selim Tunç, Fırat EDAŞ, müşterilerine kaliteli ve sürekli enerji hizmeti sunmak amacıyla Malatya'nın Akçadağ ilçesi Doğanlar Mahallesi’ne bağlı 9 sokakta eski şebekeleri ve aydınlatma direklerini yenilediğini söyledi.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Aydınlatma çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Çetin, “Önceki şebekenin kaliteli ve yeterli enerjiyi sağlayamamasından ötürü Fırat EDAŞ, yıllık yatırım planı doğrultusunda yapılan etüt ve projelendirme çalışmalarına istinaden yenileme çalışmalarını tamamlandı. Çalışmalar kapsamında Malatya İli Akçadağ İlçesi Doğanlar Mahallesi'ne bağlı Saçmalı Sokak, Kızılalan Sokak, Kürtpınar Sokak, Şekilce Sokak, Çayözü Sokak, Demirciler Sokak, Küçükhasanlar Sokak, Develi Sokak ve Çilhüsneler Sokak'ta 550 adet elektrik direği yenilendi, toplamda 20 bin metre (Kapalı Kablo) şebeke yenilenmiş olup, yenilenen elektrik direklerinde aydınlatma çalışması tamamlandı” şeklinde konuştu.

Şebeke nedeniyle kış aylarında elektrikleri kesilen mahalle sakinleri de, Fırat EDAŞ'a yenileme çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

MUTLU SARIGÜL