19 Mayıs 2017 Cuma

Çalışmalar tam not aldı

Yaptığı çalışmayla Malatya'nın Akçadağ ilçesi Doğanlar mahallesine bağlı 9 sokakta ve ilçenin farklı noktalarında 550 elektrik direğini yenileyen Fırat EDAŞ, mahalle sakinlerinden tam not aldı.

19 Mayıs 2017 Cuma 10:57
Çalışmalar tam not aldı

  Artık, Akçadağ ilçesi Doğanlar Mahallesi elektriksiz kalmayacak. Fırat EDAŞ, Malatya'nın Akçadağ ilçesi Doğanlar mahallesine bağlı 9 sokakta ve ilçenin farklı noktalarında 550 elektrik direğini yenileyerek, kapalı kablo şebeke yenilemesi ve aydınlatma çalışmasını tamamladı. Yıllık yatırım planı doğrultusunda gerçekleşen söz konusu yenileme çalışmaları dolayısıyla, ilçe sakinleri bu kış elektrik kesintisi yaşamayacak.

Konuyla ilgili açıklamaya yapan Fırat EDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Selim Tunç, Fırat EDAŞ, müşterilerine kaliteli ve sürekli enerji hizmeti sunmak amacıyla Malatya'nın Akçadağ ilçesi Doğanlar Mahallesi’ne bağlı 9 sokakta eski şebekeleri ve aydınlatma direklerini yenilediğini söyledi.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
  Aydınlatma çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Çetin, “Önceki şebekenin kaliteli ve yeterli enerjiyi sağlayamamasından ötürü Fırat EDAŞ, yıllık yatırım planı doğrultusunda yapılan etüt ve projelendirme çalışmalarına istinaden yenileme çalışmalarını tamamlandı. Çalışmalar kapsamında Malatya İli Akçadağ İlçesi Doğanlar Mahallesi'ne bağlı Saçmalı Sokak, Kızılalan Sokak, Kürtpınar Sokak, Şekilce Sokak, Çayözü Sokak, Demirciler Sokak, Küçükhasanlar Sokak, Develi Sokak ve Çilhüsneler Sokak'ta 550 adet elektrik direği yenilendi, toplamda 20 bin metre (Kapalı Kablo) şebeke yenilenmiş olup, yenilenen elektrik direklerinde aydınlatma çalışması tamamlandı” şeklinde konuştu.

Şebeke nedeniyle kış aylarında elektrikleri kesilen mahalle sakinleri de, Fırat EDAŞ'a yenileme çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 18 Mayıs 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 17 Mayıs 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya