28 Mart 2017 Salı

Çalışmalar illallah ettirdi

Belediyenin yaptığı çalışmalar neticesinde yolların kırılması ve çukurların oluşması vatandaşa illallah ettirdi. Özellikle yaşanan su, yol ve elektrik sıkıntısı ise isyan ettirdi.

28 Mart 2017 Salı 11:40
Çalışmalar illallah ettirdi

  Belediye ekipleri son dönemde hız kazandırdığı çalışmalardan sonra vatandaşa mağduriyet yaşatmaya devam ediyor. Elektrik ve su kesintileri, kırıklı ve kapanan yollar vatandaşa illallah ettirirken, bu çalışmaların ne zaman biteceği merak konusu oluyor.

YÜRÜYEMİYORUZ
  En son Paşaköşkü’nde de yapılan çalışmalar yüzünden mağdur olan vatandaşlar, su ve elektrik kesintilerinin canlarına tak ettiğini söylediler. Bu çalışmaların bir an önce bitmesi gerektiğini söyleyen vatandaşlar, yollarda araba süremediklerini ve yürüyemediklerini ifade ettiler. 

KÖSTEBEK YUVASINA ÇEVİRDİNİZ
  Öte yandan sosyal medyada da yapılan bu çalışmalar ciddi bir eleştiri konusu olmuş durumda. Yapılan eleştirilerden bazıları şu şekilde:

 “Malatya caddeleri sokakları Şehir Mezarlığından farksız. At arabası bile fazla bu memlekete.”
“Malatya’da yengeç gibi yürüyoruz artık.”
“Malatya’nın her yeri böyle. Böbreğinde taş olan bir insan Malatya yollarında rahatlıkla düşürebilir. Artık ses gelmeyen arabadan ses gelmeye başladı.”
“Köstebek yuvasına çevirdiniz Malatya’nın sokaklarını.”

Diğer taraftan sokaklarda hummalı çalışmaların da hız kazandığı görüldü. Belediye ekipleri, yollarda bulunan dubaları temizleyerek, vatandaşın hizmetine sundu.





SELAHATTİN BAYRAK
Anahtar Kelimeler: Busabah

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