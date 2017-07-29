Battalgazi Kavşağı’nın altında gerçekleştirilen kaldırım ve yol çalışmalarına karşı tepki gösteren ve çalışmaların durmaması halinde eylem yapacaklarını dile getiren Malatya Servis Şoförleri Dayanışma Derneği Başkanı Aziz Apacık, gazetecilere açıklama yapmış, bu açıklamayı da 27 Mayıs Perşembe günü “Belediye’ye gözdağı!” başlığıyla kamuoyuna duyurmuştuk. Haber üzerine tepkilerinin sonuç verdiğini İfade eden Malatya Servis Şoförleri Dayanışma Derneği Başkanı Aziz Apacık, gazetemize konuşarak haberi yayınlayan gazetecilere ve özellikle gazetemize teşekkür ederek, tekrar bir açıklamada bulundu.

Gazetemizin yaptığı haberden dolayı öncelikle teşekkür ettiğini dile getiren Başkan Apacık, olayla ilgili Selçuklu Mahallesi Muhtarı Halil Ayaz’ın çok duyarlı davrandığını söyledi.

İNŞALLAH ORASI DÜZELECEK

Mahalle Muhtarı Ayaz’a da teşekkür eden Başkan Apacık, “Muhtarımız olayla ilgili bilgi sahibi olur olmaz hemen sorunlu olan yere geldi ve çok ilgilendi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Haberin ardından çalışmalar tamamen durduruldu ve yapılan hatanın düzeltileceğini geçici olarak atanan müdürler taaddüt ettiler. İnşallah orası düzelecek. Ama biz şunu istiyoruz: Malatya’daki bütün basın mensuplarının bir hata olduğunda bunu tarafsız bir şekilde gündeme getirmelerini istiyoruz. Ben defalarca aylar önce de dile getirmiştim. Malatya Büyükşehir Belediyesi’ndeki daire başkanlarının çoğu dışarıdan geldiler. Ve Malatya’nın ne coğrafi yapısını ne esnaf kitlesini ne insanların görüşlerini biliyorlar. Geldikleri illerin kurallarını biz bilmiyoruz. Oradaki kuralları Malatya’ya yansıtmak istiyorlar. Bu da bizim açımızdan çok yanlış oluyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de yapılan hatalar olursa bu hatalar için hemen ilgilenilmesini istiyoruz” diye konuştu.















MUTLU SARIGÜL