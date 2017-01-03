Yeşiltepe Seyran Mahallesi ve Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nin arasında bulunan Uzun Sokağın sakinleri, yapılan çalışmalardan ve bırakılan hafriyatlardan şikayetçi. Çalışma yapan şirketin takipçisi olması yönünde Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a çağrıda bulunan sokak esnaflarından Ferhat Seçkin, BUSABAH’a konuşarak şikâyetlerini dile getirdi. 5 yıldan beri Uzun Sokak’ta esnaflık yaptığını kaydeden Seçkin, 5 yıldan bu yana dükkanının önünde hafriyat ve çalışmanın eksik olmadığını ileri sürdü.

BİR TARAFTAN YAPIP, BİR TARAFTAN YIKIYORLAR

Çalışmalardan ve bırakılan hafriyattan dolayı dükkanını kapatmak üzere olduğunu kaydeden Seçkin, şunları kaydetti:

“Hala çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan yapıyorlar bir taraftan yıkıyorlar. Yazık, günah. Dükkânımıza bir tane bile müşteri girmiyor. Bu gidişle dükkânımızı kapatacağız. Artık yapılan çalışmalara illallah ediyoruz. Kilit taşı dizdiler buraya, bir hafta sonra kepçe geldi kilit taşlarını söküp, kamyona yükleyip alıp götürdü. Neden söktünüz taşları, bu para kimin parası? Buraya kum döktüler. Buraya neden kum döküyorsunuz, burası pislik yeri mi? Ben Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın bunlardan haberi olmadığını düşünüyorum. Bunlardan Başkan Hacı Uğur Polat’ın haberi olsa bu gibi şeylere müsaade etmeyeceğini düşünüyorum. Çevremiz güzelleşti. Eczane bile buraya yapıldı. Burası küçük bir çarşı olacak ve şirketler burayı kirletiyor. Benim Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a bir ricam var; çalışma yapan şirketlerin takipçisi olsunlar. Bu mahalle bizim, bu Malatya bizim Malatyamız.”

MUTLU SARIGÜL