Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması kapsamında başlatılan “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı”nın tanıtım toplantısı dün gerçekleştirildi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 15 Temmuz Şehitleri Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Malatya Valisi Mustafa Toprak, MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Gürsel Özbey, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, MİAD Malatya İl Başkanı Ahmet İlhan, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Boyraz, İŞKUR İl Müdürü Vahap Toman, Malatya SGK İl Müdürü Ayten Kara, bazı oda başkanı temsilcileri, kurum müdürleri ve işverenler katıldı.

Toplantıda ilk konuşmayı Malatya Ticaret Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç yaptı. Erkoç, ülke açısından çok zorlu ve kritik bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ

“2016’yı yaklaşık 143 milyar dolarlık ihracat rakamı ile kapattık. Şimdi biraz daha fazla fedakârlık ve gayret göstereceğiz. Hedefimiz Malatya’da seferberlik ruhuyla yılsonuna kadar yine sizlerin gayreti ve özverisi sayesinde ilave 11 bin yeni istihdam oluşturmak” diyen Erkoç, “Özellikle işsizlik oranlarımızı süratle aşağı çekmek için eleman alımlarımızı hemen başlatmalıyız. Böylelikle işsizlik rakamımızı yılsonunda aşağı seviyelerine çekmeyi hedefliyoruz. Özel sektörümüzün iş gücü piyasasına sağlayacağı her katkı ekonomimize de büyük bir hareket getirecektir. Bizlere düşen görev, ‘zaferin cephanesi üretimdir’ anlayışı ile Türkiye’mizi gelecek hedeflerine koşar adım ilerleyen bir ülke haline getirmektir. Bizler bir oldukça, omuz omuza verdikçe hiçbir güç hedeflerimizin önünde engel olamayacaktır” şeklinde konuştu.

GEREKLİ KOŞULLARI OLUŞTURACAKTIR

Malatya Ticaret Odası Başkanı Gürsel Özbey, “İnşallah Malatya istihdam açısından vermiş olduğu sözü yerine getirerek bu istihdamın sağlanması için gerekli koşulları oluşturacaktır” şeklinde konuşurken, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ise, “MÜSİAD olarak biz de Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliğine sonuna kadar destek verdiğimizin bilinmesini istiyoruz” dedi.

HALKI DA DAHİL ETMEMİZ GEREKİYOR

MİAD olarak kendilerinin de önemsediğini belirten MİAD Malatya İl Başkanı Ahmet İlhan da, “Buradan bu istihdam seferberliğine biz de gururla omuz vermek istiyoruz. Tabi ki her bu memleketin vatanperver evladı gibi tabi iki hususu da göz ardı etmememiz icap ediyor. Elimize verilen broşürlerde güzel bir slogan var. Vakit işçisiyle, işvereniyle birlik olma vakti. Biz birlikte Türkiye’yiz, bunu önemsiyoruz. Bu önemsemem sebebiyle şunu ifade etmek istiyorum. Yargı bürokrasisiyle işverenlerin ciddi sorunları var. İşçi, işveren barışı dinamitleniyor. İkincisi burada istihdam çok mühim ancak üretmeden istihdam ne demek yani ben 10 kişi ile ürettiğim malı yine 10 tane üreteceğim, 20 kişi ile üreteceğim böyle bir rekabet olamaz. Ama ben 20 tane üretebilmem için satmam lazım. Kime satacağım? Benim halkımın da bu kenetlenmeye dahil edilmesi lazım. Yerli malı tercih etme noktasında bir de özellikle kamu alımlarındaki yabancı hayranlığı sürmemeli. Bunun için de kamu bürokrasinin de kenetlenmeye dahil edilmesi lazım” diye konuştu

BENİ MUTLU ETTİ

Daha sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, “Son dönem ülkemizin maruz kaldığı siyasi, askeri, ekonomik negatif sürecin böyle bir slogan altında bayraklaştırılarak ilimiz özelinde çalışma barışına, istihdama, ekonomik pastadan alacağımız dilimin artırılmasına dair samimi, içten ve Malatya’nın dinamikleriyle bir arada olmak özellikle bir Malatyalı olarak beni mutlu etti” dedi.

DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR

Ciddi anlamda desteğe ihtiyaçları olduğunu dile getiren Malatya İŞKUR İl Müdürü Vahap Toman, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey’in 2017 yılında işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması çağrıları sonrasında Bakanlığımız tarafından istihdam hedeflerine yönelik olarak çalışma hayatında milli seferberlik programını başlatmış bulunmaktayız. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması bakımından siz çok kıymetli işverenlerimizin ciddi anlamda desteğine ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

ÜLKEMİZ DİREKTEN DÖNDÜ

Son olarak söz alan ve üretmek zorunda olduklarını söyleyen söz alan Malatya Valisi Mustafa Toprak İse, şunları kaydetti:

“Burada hem Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliğini bir kez de burada paylaşmak ve Malatya'dan da bu milli seferberliğe ne kadar bir katkı sağlayabileceğimizi, bu sunulan imkanlar ile ne kadar bir hareket kazanabileceğimizi birlikte müzakere edeceğiz. 15 Temmuz'da ülkemiz adeta direkten döndü. Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet büyüklerimizin ve özelinde de halkımızın, milletimizin bir arada hareket etmesi ile birlikte Türkiye'ye bir çatışma ortamına, adeta devletimizin bekasını ortadan kaldırmaya yönelik, ihanet girişimi püskürtüldü ve ortadan kaldırıldı. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle ifade etmeye çalıştığı konuşmalarında bir çıkış noktası var. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak üretmek zorundayız. Üretmek zorunda olduğumuzu ifade ederken bir şeyi ortaya koyuyor. Yani devletimizin bekası ortadan kaldırmaya çalışan ve içeriden ve dışarıdan her türlü olumsuz ihanet şebekelerinin harekete geçirenlerin karşısında bizim kendi üretimimizi, gücümüzü, kendi kaynaklarımızı, kendi yerli duruşumuzu net olarak ortaya koymak durumundayız. Biz bunu eğer ortaya koyabilirsek, hiç kimseye muhtaç olmadan 2023 hedefine de, 2050 hedefine de, 2071 hedeflerine de iyi bir şekilde ulaşma imkânı bulacağız.”

MUTLU SARIGÜL