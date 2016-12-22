6,5 milyon asgari ücretli çalışanın gözü kulağı yine asgari ücret görüşmelerindeydi. İşçi, işveren ve Hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını değerlendiren Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, BUSABAH’a konuşarak açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret görüşmelerini yakinen takip ettiklerini dile getiren Başkan Bingöl, kendi alanlarında çalışan birçok asgari ücretli çalışanın bulunduğunu belirtti.

SADECE HÜKÜMETE İŞ DÜŞMÜYOR

Asgari ücretin artırılmasında sadece Hükümete iş düşmediğini ifade eden Başkan Bingöl, “Sağlık-Sen olarak asgari ücretin gerçekten çok düşük olduğunu görüyoruz. Bu zor şartlar altında ülkenin çok sıkıntılı günler geçirdiğini farkındayız ama çalışanların da ciddi sıkıntıları olduğunu biliyoruz. Şu anda çalışanlar bin 300 TL civarında bir ücret alıyorlar. Ancak geçim şartlarına bakıldığı zaman bir ailenin azami asgari geçim ücreti yaptığımız araştırmalarda 2 bin 400 TL. Bu şartlara bakıldığı zaman asgari ücretin bin 300 TL olması, asgari ücretle çalışanların nasıl geçindiklerini ve aileleriyle birlikte nasıl zor şartlar içerisinde olduklarını düşünmemiz gerekiyor. Burada sadece hükümete iş düşmüyor. Asgari ücretin artması işveren için de ciddi bir yük oluşturduğunu düşünüyoruz. Asgari ücretin sigorta kesintileriyle birlikte devletin alacağı tedbirlerle bunların düşürülmesi ve bunun da çalışanlara yansıtılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL